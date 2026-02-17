Uma ocorrência de violência doméstica chocou moradores do "Bairro Dentro" na madrugada do último domingo (16), em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. Por volta das 2h10, a Guarda Civil Municipal foi acionada para atender uma denúncia grave que terminou com um homem preso em flagrante.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o agressor ainda dentro do veículo. Pouco antes, ele havia desferido um soco violento na boca da própria companheira. A vítima, devido à força do golpe e às lesões sofridas, desmaiou.