FOI PRESO

Mulher é brutalmente agredida por companheiro e chega a desmaiar

Por Da redação/Pira1
GCM São Pedro
Após agredir a companheira, o indivíduo foi preso pela GCM de São Pedro.
  Uma ocorrência de violência doméstica chocou moradores do "Bairro Dentro"  na madrugada do último domingo (16), em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. Por volta das 2h10, a Guarda Civil Municipal foi acionada para atender uma denúncia grave que terminou com um homem preso em flagrante.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o agressor ainda dentro do veículo. Pouco antes, ele havia desferido um soco violento na boca da própria companheira. A vítima, devido à força do golpe e às lesões sofridas, desmaiou.

A cena evidenciava mais um caso alarmante de violência doméstica. A equipe da GCM realizou a detenção imediata do suspeito, com apoio da Polícia Militar. A mulher recebeu atendimento após a agressão.

O homem foi conduzido à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça. O caso reforça o alerta para a gravidade da violência contra a mulher e a importância de denunciar qualquer sinal de agressão.

