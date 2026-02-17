Uma ocorrência de violência doméstica chocou moradores do "Bairro Dentro" na madrugada do último domingo (16), em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. Por volta das 2h10, a Guarda Civil Municipal foi acionada para atender uma denúncia grave que terminou com um homem preso em flagrante.
Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o agressor ainda dentro do veículo. Pouco antes, ele havia desferido um soco violento na boca da própria companheira. A vítima, devido à força do golpe e às lesões sofridas, desmaiou.
A cena evidenciava mais um caso alarmante de violência doméstica. A equipe da GCM realizou a detenção imediata do suspeito, com apoio da Polícia Militar. A mulher recebeu atendimento após a agressão.
O homem foi conduzido à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça. O caso reforça o alerta para a gravidade da violência contra a mulher e a importância de denunciar qualquer sinal de agressão.