A partir da análise das imagens, levantamento de informações e cruzamentos de dados, foi possível identificar o autor dos fatos , tratando-se de VAB, 25 anos, morador da cidade de Santa Gertrudes .

Após a circulação de imagens nas redes sociais mostrando um homem, até então não identificado, apedrejando veículos estacionados nas vias do bairro Florença, em Cordeirópolis, na Região Metropolitana de Piracicaba, o setor de inteligência da Guarda Civil Municipal iniciou imediatamente trabalho de apuração em conjunto com a Polícia Civil .

Segundo apurado preliminarmente, as cenas de revolta assustaram moradores do bairro Florença. O homem foi flagrado apedrejando carros estacionados durante a noite, causando prejuízo e indignação. As imagens circularam rapidamente nas redes sociais — e a resposta veio na mesma velocidade.

A Guarda Civil Municipal entrou em ação imediatamente e, junto com a Polícia Civil iniciou uma verdadeira força-tarefa para descobrir quem estava por trás do vandalismo.

Depois de analisar imagens e cruzar informações, os agentes identificaram o suspeito: V.A.B., 25 anos, morador de Santa Gertrudes. E tem mais: segundo as apurações, no mesmo dia dos ataques o investigado registrou dois boletins de ocorrência, alegando que teve o celular roubado e que perdeu a CNH. Agora, esses registros também estão na mira da investigação. A Polícia Civil segue apurando o caso para esclarecer as motivações e tomar as medidas cabíveis.