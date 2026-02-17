O XV de Piracicaba já iniciou a preparação para um confronto decisivo contra o Linense, marcado para a Quarta-feira de Cinzas, às 19h30, em Lins. A partida é válida pela reta final da primeira fase do Campeonato Paulista Série A2.
Após a derrota por 1 a 0 para o Ituano, no Estádio Barão da Serra Negra, o Nhô Quim se reapresentou na manhã de domingo (15) e voltou as atenções para os ajustes finais. Restando cinco partidas para o encerramento da fase classificatória, a equipe ocupa a 11ª colocação, com 12 pontos, e busca se aproximar do G8 para garantir vaga na próxima etapa.
- VEJA MAIS:
- Refis será votado em regime de urgência após recesso de Carnaval
- Apagão global: entenda fenômeno que ocorre nesta terça-feira (17)
- Motociclista bate em poste e fica em estado grave em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O técnico Fernando Marchiori avaliou o desempenho diante do Ituano e destacou a necessidade de ajustes. Segundo ele, o primeiro tempo foi positivo, com domínio e criação de oportunidades, mas houve queda de rendimento na etapa final. O treinador ressaltou que o foco agora está na recuperação física dos atletas e em ajustes táticos e motivacionais, já que o intervalo entre os jogos é curto.
Na reapresentação, os jogadores que atuaram por mais tempo fizeram atividades regenerativas, enquanto o restante do elenco treinou normalmente no gramado, sob supervisão da comissão técnica.
O duelo em Lins é tratado como decisivo. Uma vitória pode recolocar o XV na briga direta por uma das oito vagas à segunda fase. Por outro lado, um novo tropeço pode aumentar a pressão para os compromissos finais da etapa inicial.
Na 10ª rodada, outros resultados também influenciaram a tabela: a Ferroviária venceu o Sertãozinho por 3 a 2; o São José superou o Água Santa por 1 a 0; e a Internacional de Limeira derrotou o Linense por 2 a 1.
Pelo regulamento, as oito equipes classificadas avançam à segunda fase, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A3 na próxima temporada. Para o XV de Piracicaba, cada ponto passa a ser tratado como decisivo na busca pela classificação.