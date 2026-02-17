O XV de Piracicaba já iniciou a preparação para um confronto decisivo contra o Linense, marcado para a Quarta-feira de Cinzas, às 19h30, em Lins. A partida é válida pela reta final da primeira fase do Campeonato Paulista Série A2.

Após a derrota por 1 a 0 para o Ituano, no Estádio Barão da Serra Negra, o Nhô Quim se reapresentou na manhã de domingo (15) e voltou as atenções para os ajustes finais. Restando cinco partidas para o encerramento da fase classificatória, a equipe ocupa a 11ª colocação, com 12 pontos, e busca se aproximar do G8 para garantir vaga na próxima etapa.

O técnico Fernando Marchiori avaliou o desempenho diante do Ituano e destacou a necessidade de ajustes. Segundo ele, o primeiro tempo foi positivo, com domínio e criação de oportunidades, mas houve queda de rendimento na etapa final. O treinador ressaltou que o foco agora está na recuperação física dos atletas e em ajustes táticos e motivacionais, já que o intervalo entre os jogos é curto.