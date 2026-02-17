O Procon-SP reforçou as orientações aos consumidores sobre as novas regras do Mecanismo Especial de Devolução do Pix, conhecido como MED 2.0. As mudanças foram estabelecidas pelo Banco Central, responsável pela regulamentação do sistema de pagamentos e das instituições financeiras, com o objetivo de ampliar a segurança das transações e aumentar as chances de recuperação de valores perdidos em fraudes e golpes.

O MED 2.0 passa a contar com um sistema de rastreamento que vai além da primeira conta que recebeu o valor transferido. A ferramenta permite identificar outras contas envolvidas na movimentação do dinheiro, possibilitando o bloqueio de transferências e saques relacionados à fraude. Todas as instituições financeiras são obrigadas a aderir ao novo sistema.

O mecanismo também pode ser utilizado em casos de falhas operacionais do próprio banco. No entanto, não se aplica quando o prejuízo for causado por erro do próprio consumidor, como envio de valores para a pessoa errada sem que haja indícios de golpe.