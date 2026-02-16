16 de fevereiro de 2026
TIROS NO CONDOMÍNIO

Empresário 'mete bala' em vizinho durante briga por som alto

Divulgação
Após efetuar os disparos, o homem foi preso pela PM.
Após efetuar os disparos, o homem foi preso pela PM.

  Uma simples discussão por som alto quase virou um filme de ação na vida real e acabou em morte na madrugada desta segunda-feira (16), em um condomínio de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

A confusão começou com xingamentos e terminou com disparos de submetralhadora e pistolas. Um homem de 43 anos acabou baleado no calcanhar, enquanto a esposa de 40 anos escapou ilesa.

Segundo a Polícia Militar, o autor, de 37 anos, tinha registro de CAC (Caçador, Atirador e Colecionador) e confirmou os disparos. Na casa dele, os policiais encontraram um verdadeiro arsenal de guerra: Submetralhadora CTT40 C de uso restrito, três pistolas Taurus (G3, TH9 e G2C), mais de 100 munições intactas e vários carregadores.

O suspeito alegou que estava bebendo e sob efeito de medicação psicotrópica, e disse que os tiros seriam apenas “advertência”. A perícia foi acionada e o homem preso em flagrante, ficando à disposição da Justiça.

Vizinhos relatam que as brigas eram frequentes devido a conflitos no condomínio, mas ninguém imaginava que uma discussão por som alto acabaria em tiroteio digno de cinema.

