O fim de tarde virou tragédia na Serra de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, nesta segunda-feira (16). Um carro com nove pessoas — cinco crianças e quatro adultos — capotou enquanto descia a serra.
O motorista ficou muito grave no local e as outras vítimas foram socorridas e levadas para UPAs e hospitais da região.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atenderam a ocorrência, isolaram a área e controlaram o trânsito.
A serra ficou totalmente interditada para o trabalho das equipes de resgate, de trânsito e da perícia. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.