O fim de tarde virou tragédia na Serra de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, nesta segunda-feira (16). Um carro com nove pessoas — cinco crianças e quatro adultos — capotou enquanto descia a serra.

O motorista ficou muito grave no local e as outras vítimas foram socorridas e levadas para UPAs e hospitais da região.

