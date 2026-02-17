17 de fevereiro de 2026
MORTE NA ESTRADA

VÍDEO: Carro capota e fere 9 pessoas na Serra de São Pedro

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Nove pessoas ficaram feridas no acidente, que teve outros seis feridos, sendo cinco crianças.
O fim de tarde virou tragédia na Serra de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, nesta segunda-feira (16). Um carro com nove pessoas — cinco crianças e quatro adultos — capotou enquanto descia a serra.

O motorista ficou muito grave no local e as outras vítimas foram socorridas e levadas para UPAs e hospitais da região.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atenderam a ocorrência, isolaram a área e controlaram o trânsito.

A serra ficou totalmente interditada para o trabalho das equipes de resgate, de trânsito e da perícia. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

