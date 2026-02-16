A reforma trabalhista proposta pelo presidente Javier Milei avançou no Congresso após ser aprovada pelo Senado argentino por 42 votos a 30, na madrugada da última quinta-feira (12). O projeto agora segue para a Câmara dos Deputados, onde deve ser analisado antes do fim de fevereiro.

A expectativa do governo é que a votação em plenário ocorra no dia 25 e que o texto seja concluído até 1º de março, data em que Milei abre oficialmente o novo período legislativo.

O que muda na legislação