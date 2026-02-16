16 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
CRISE TRABALHISTA

Greve geral desafia reforma trabalhista de Milei; ENTENDA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
A reforma trabalhista proposta pelo presidente Javier Milei avançou no Congresso após ser aprovada pelo Senado argentino por 42 votos a 30.
A reforma trabalhista proposta pelo presidente Javier Milei avançou no Congresso após ser aprovada pelo Senado argentino por 42 votos a 30, na madrugada da última quinta-feira (12). O projeto agora segue para a Câmara dos Deputados, onde deve ser analisado antes do fim de fevereiro.

A expectativa do governo é que a votação em plenário ocorra no dia 25 e que o texto seja concluído até 1º de março, data em que Milei abre oficialmente o novo período legislativo.

O que muda na legislação

Considerada uma das reformas mais amplas das últimas décadas, a proposta revisa normas que, em muitos casos, estão em vigor desde os anos 1970. Entre os principais pontos estão:

  • Flexibilização dos contratos de trabalho;
  • Alterações nas regras de férias;
  • Mudanças na jornada laboral;
  • Novos critérios para negociações coletivas.

Especialistas avaliam que o texto integra um pacote mais amplo de transformações estruturais voltadas à estabilização econômica, estímulo ao emprego e atração de investimentos.

Greve geral de 24 horas

Em resposta ao avanço da proposta, a Confederação Geral do Trabalho (CGT), maior central sindical do país, anunciou uma greve geral de 24 horas. A paralisação será iniciada assim que a Câmara começar a debater o projeto.

Diferentemente de outras mobilizações, a ação não prevê atos públicos ou manifestações de rua — a estratégia será concentrar esforços na suspensão das atividades em todo o território nacional.

Conflitos e embates políticos

O debate sobre a reforma já provocou episódios de confronto. Na quarta-feira (11), manifestantes contrários às mudanças entraram em choque com forças de segurança na capital, Buenos Aires, elevando o clima de tensão social.

Sindicatos e partidos de oposição afirmam que o projeto representa uma redução de garantias históricas dos trabalhadores. Já o governo sustenta que as mudanças são necessárias para modernizar o mercado de trabalho e enfrentar a crise econômica.

Impacto econômico e cenário futuro

A tramitação na Câmara será decisiva para o futuro da proposta. O texto ainda pode sofrer ajustes, mas já mobiliza diferentes setores da sociedade e amplia o embate entre o Executivo e as entidades sindicais.

Com a greve anunciada e o Congresso em fase decisiva, a Argentina vive mais um capítulo de polarização política em meio às tentativas de reestruturação econômica lideradas pelo governo Milei.

