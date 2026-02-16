Acidente em área turística deixa mortos, desaparecidos e relatos de desespero

Uma lancha de passageiros naufragou na sexta-feira (13) durante a travessia rumo ao interior do Amazonas, nas proximidades do Encontro das Águas. O acidente resultou em duas mortes, sete pessoas desaparecidas e no resgate de 71 sobreviventes, segundo o Corpo de Bombeiros. A região é conhecida pelo intenso tráfego fluvial e por receber turistas diariamente.

Condições climáticas e comportamento a bordo

Em depoimento à Polícia Civil, o piloto José Pedro da Silva Gama relatou que uma mudança repentina no tempo, com ventos fortes e ondas elevadas, coincidiu com a movimentação de passageiros para a parte frontal da embarcação. A concentração de pessoas na proa teria comprometido a estabilidade da lancha.