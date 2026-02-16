16 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
TRAGÉDIA NO RIO

Ventania e superlotação na proa causaram naufrágio no rio

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Jornal Nacional/ Reprodução
Naufrágio de lancha deixa 2 mortos e 7 desaparecidos em Manaus
Naufrágio de lancha deixa 2 mortos e 7 desaparecidos em Manaus

Acidente em área turística deixa mortos, desaparecidos e relatos de desespero

Uma lancha de passageiros naufragou na sexta-feira (13) durante a travessia rumo ao interior do Amazonas, nas proximidades do Encontro das Águas. O acidente resultou em duas mortes, sete pessoas desaparecidas e no resgate de 71 sobreviventes, segundo o Corpo de Bombeiros. A região é conhecida pelo intenso tráfego fluvial e por receber turistas diariamente.

Condições climáticas e comportamento a bordo

Em depoimento à Polícia Civil, o piloto José Pedro da Silva Gama relatou que uma mudança repentina no tempo, com ventos fortes e ondas elevadas, coincidiu com a movimentação de passageiros para a parte frontal da embarcação. A concentração de pessoas na proa teria comprometido a estabilidade da lancha.

VER MAIS

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Como ocorreu o afundamento

De acordo com o relato, a embarcação reduziu a velocidade ao enfrentar a ventania. A primeira onda foi superada, mas, em seguida, a abertura da porta frontal permitiu a entrada de grande volume de água. Uma nova ondulação atingiu a lancha e submergiu a proa, provocando o naufrágio.

Resgate em cenário adverso

Após o impacto, coletes salva-vidas foram distribuídos e os passageiros foram orientados a deixar a lancha pela parte traseira. As ondas permaneceram intensas por mais de uma hora, dificultando o socorro. Equipes informaram que a maioria dos resgatados não apresentava ferimentos graves.

Histórias de sobrevivência

Entre os sobreviventes está João Henrique, de 17 anos. O adolescente contou que foi salvo pela própria mãe, que lhe entregou o colete salva-vidas pouco antes de desaparecer. Segundo ele, a mãe não sabia nadar e permaneceu tentando protegê-lo até perder forças. O pai e a mãe do jovem estão entre os desaparecidos.

Uma criança foi protegida dentro de um cooler até a chegada do socorro. Familiares relataram que a viagem tinha como destino o município de Nova Olinda do Norte para o período de Carnaval.

Balanço oficial

O Corpo de Bombeiros confirmou duas mortes, sete desaparecidos e 71 resgates. Lanchas, viaturas e equipes especializadas foram mobilizadas. A embarcação foi localizada a cerca de 50 metros de profundidade.

As buscas seguem com mergulhadores, drones e apoio aéreo. O Corpo de Bombeiros informou que o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) do Estado de São Paulo enviou reforço para apoiar as operações. A equipe é composta por seis bombeiros militares, incluindo um capitão.

Investigação e responsabilidades

A Marinha do Brasil instaurou procedimento administrativo para apurar as causas e eventuais responsabilidades. A empresa responsável pela lancha informou que colabora com as autoridades e realiza a conferência da lista de passageiros.

Área de alto fluxo de embarcações

O local do acidente marca o encontro dos rios Rio Negro e Rio Solimões, que correm lado a lado sem se misturar. A forte correnteza e as diferenças de densidade da água tornam a navegação mais complexa, exigindo atenção redobrada às normas de segurança.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários