O SESI Piracicaba preparou uma programação especial para o período pós-Carnaval com atividades voltadas à dança urbana contemporânea. A agenda inclui oficina e apresentação do espetáculo Corpos de Fronteira, da TF Cia de Dança, dentro do projeto SESI Viagem Teatral – Espetáculos Não-inéditos.
A primeira atividade acontece na quinta-feira (19), com a oficina Dança Urbana Contemporânea, ministrada por Igor Gasparini, na Sala de Dança do SESI. A proposta é compartilhar e difundir a pesquisa “Corpos de Fronteira”, desenvolvida pela companhia, além de proporcionar experiências de reflexão, movimento e criação a artistas do corpo e da dança.
A pesquisa da TF Cia de Dança investiga um pensamento contemporâneo sobre as danças da cultura hip hop, refletindo sobre matrizes, técnicas, códigos e autoria. A oficina combina conversas, debates e práticas corporais, com laboratórios, improvisações e criações conduzidas pelo núcleo artístico.
Entre os eixos trabalhados estão a ideia de “travessia” — entendida como caminho e como marca da trajetória de cada artista —, a investigação da ação física do bounce (balançar) e sua construção no espaço, além da repetição rítmica como elemento que conecta rodas, danças sociais, hip hop e ancestralidade. A proposta também busca valorizar as individualidades dos participantes e estimular a pluridiversidade na fala e na dança.
VEJA MAIS:
- Final de Semana do Automobilismo acontece perto de Piracicaba
- O que fazer com as crianças no feriado em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Espetáculo reflete sobre pluralidade de corpos
Já na sexta-feira (20) e no sábado (21), o público poderá conferir o espetáculo Corpos de Fronteira, no Teatro do SESI Piracicaba. A obra propõe uma reflexão sobre a pluralidade de corpos que tensionam fronteiras sociais e simbólicas — negros, mulheres, homossexuais e periféricos — que se unem na potência das individualidades.
Com duração de 50 minutos e classificação livre, o espetáculo aborda o encontro como ritual de partilha e a ideia do corpo como borda. Em cena, as hierarquias sociais são testadas e questionadas, propondo novas formas de convivência e interação, especialmente em um contexto marcado pelo distanciamento social.
A direção geral e concepção são de Igor Gasparini. O elenco reúne Igor Gasparini, Karen Marçal, Mari Franca, Murilo Rocha, Natália Moura, Odri Campos, Pasha Gorbachev e Vik Alves. A criação de som é de Carlos Ranoya; a luz, de Dida Genofre; e os figurinos são assinados por Naira Amaral.
Tanto a oficina quanto o espetáculo são realizados no SESI Piracicaba, localizado na Avenida Luiz Ralph Benatti, 600, Vila Industrial. Os ingressos devem ser reservados gratuitamente pelo portal Meu SESI.