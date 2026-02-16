16 de fevereiro de 2026
LAZER

O que fazer com as crianças no feriado em Piracicaba

Por Gabriele/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Prefeitura de Piracicaba
Mesmo durante a folia, a cidade oferece opções para quem quer aproveitar o Carnaval de forma tranquila e em família
Mesmo durante a folia, a cidade oferece opções para quem quer aproveitar o Carnaval de forma tranquila e em família

O que fazer com as crianças no Carnaval em Piracicaba

Mesmo durante a folia, a cidade oferece opções para quem quer aproveitar o Carnaval de forma tranquila e em família

Nem todo mundo quer bloquinho ou agitação no Carnaval. Para quem vai passar os dias de folia em Piracicaba com as crianças, há alternativas de lazer que garantem diversão, contato com a natureza e momentos especiais sem precisar sair da cidade.

Sessão infantil no Carnaval

Para quem prefere um ambiente fechado e confortável, o cinema é uma alternativa prática durante o feriado. Na terça-feira (17/02), a programação infantil inclui:

Zootopia 2

D.P.A. 4 - O Fantástico Reino de Ondion

O Diário de Pilar na Amazônia

Um Cabra Bom de Bola

Tainá e os Guardiões da Amazônia - Em Busca da Flecha Azul

Davi - Nasce um Rei

A recomendação é conferir os horários atualizados, você pode conferir: CLIQUE AQUI 

Zoológico e Paraíso da Criança

O Zoológico Municipal funciona durante o período de Carnaval (exceto na segunda-feira), das 9h às 16h. Ao lado, o Paraíso da Criança abre das 9h às 20h.

Os espaços são ideais para um passeio ao ar livre, combinando lazer e aprendizado, além de permitir que as crianças gastem energia em meio à natureza.

Piquenique em família

Para quem quer economizar e ainda criar um momento especial, um piquenique pode transformar o dia.

Sugestão do que levar:

Frutas cortadas

Sanduíches naturais

Suco ou água gelada

Biscoitos simples

Toalha ou canga

Protetor solar

Além de econômico, o piquenique estimula o convívio em família e reduz o tempo de tela das crianças.

Cinema em casa para economizar

Se a ideia é aproveitar o Carnaval sem gastar muito, transformar a sala em um cinema pode ser uma alternativa divertida e econômica.

Com um filme infantil, pipoca caseira e luz apagada, dá para criar um clima especial sem sair de casa. Vale até fazer “ingressos” de brincadeira para deixar a experiência mais divertida.

? Dicas para deixar o momento diferente:

Prepare pipoca ou cachorro-quente simples

Monte um cantinho com almofadas e cobertores

Deixe a criança escolher o filme

Combine fantasia temática para assistir

Além de evitar gastos com ingresso e alimentação fora de casa, o cinema em casa garante conforto e um momento especial em família durante o feriado.

Restaurantes com espaço para crianças

Além dos passeios e da programação cultural, muitas famílias também aproveitam o Carnaval para sair para comer. Em Piracicaba, diversos restaurantes funcionam durante o feriado e oferecem ambiente familiar, alguns com espaço voltado ao público infantil.

Entre as opções estão o Baxinho Lanches, na Vila Rezende, que é tradicional ponto de encontro para famílias; o Habib's, com cardápio variado e preços acessíveis; e o McDonald's, que costuma contar com espaço kids e opções de combos infantis.

