O que fazer com as crianças no Carnaval em Piracicaba

Mesmo durante a folia, a cidade oferece opções para quem quer aproveitar o Carnaval de forma tranquila e em família

Nem todo mundo quer bloquinho ou agitação no Carnaval. Para quem vai passar os dias de folia em Piracicaba com as crianças, há alternativas de lazer que garantem diversão, contato com a natureza e momentos especiais sem precisar sair da cidade.