O que fazer com as crianças no Carnaval em Piracicaba
Mesmo durante a folia, a cidade oferece opções para quem quer aproveitar o Carnaval de forma tranquila e em família
Nem todo mundo quer bloquinho ou agitação no Carnaval. Para quem vai passar os dias de folia em Piracicaba com as crianças, há alternativas de lazer que garantem diversão, contato com a natureza e momentos especiais sem precisar sair da cidade.
Sessão infantil no Carnaval
Para quem prefere um ambiente fechado e confortável, o cinema é uma alternativa prática durante o feriado. Na terça-feira (17/02), a programação infantil inclui:
Zootopia 2
D.P.A. 4 - O Fantástico Reino de Ondion
O Diário de Pilar na Amazônia
Um Cabra Bom de Bola
Tainá e os Guardiões da Amazônia - Em Busca da Flecha Azul
Davi - Nasce um Rei
A recomendação é conferir os horários atualizados, você pode conferir: CLIQUE AQUI
Zoológico e Paraíso da Criança
O Zoológico Municipal funciona durante o período de Carnaval (exceto na segunda-feira), das 9h às 16h. Ao lado, o Paraíso da Criança abre das 9h às 20h.
Os espaços são ideais para um passeio ao ar livre, combinando lazer e aprendizado, além de permitir que as crianças gastem energia em meio à natureza.
Piquenique em família
Para quem quer economizar e ainda criar um momento especial, um piquenique pode transformar o dia.
Sugestão do que levar:
Frutas cortadas
Sanduíches naturais
Suco ou água gelada
Biscoitos simples
Toalha ou canga
Protetor solar
Além de econômico, o piquenique estimula o convívio em família e reduz o tempo de tela das crianças.
Cinema em casa para economizar
Se a ideia é aproveitar o Carnaval sem gastar muito, transformar a sala em um cinema pode ser uma alternativa divertida e econômica.
Com um filme infantil, pipoca caseira e luz apagada, dá para criar um clima especial sem sair de casa. Vale até fazer “ingressos” de brincadeira para deixar a experiência mais divertida.
? Dicas para deixar o momento diferente:
Prepare pipoca ou cachorro-quente simples
Monte um cantinho com almofadas e cobertores
Deixe a criança escolher o filme
Combine fantasia temática para assistir
Além de evitar gastos com ingresso e alimentação fora de casa, o cinema em casa garante conforto e um momento especial em família durante o feriado.
Restaurantes com espaço para crianças
Além dos passeios e da programação cultural, muitas famílias também aproveitam o Carnaval para sair para comer. Em Piracicaba, diversos restaurantes funcionam durante o feriado e oferecem ambiente familiar, alguns com espaço voltado ao público infantil.
Entre as opções estão o Baxinho Lanches, na Vila Rezende, que é tradicional ponto de encontro para famílias; o Habib's, com cardápio variado e preços acessíveis; e o McDonald's, que costuma contar com espaço kids e opções de combos infantis.