Com bolsa 100% gratuita, o curso disponibiliza uniforme, material didático, equipamentos de proteção individual (EPIs), lanche, cesta básica, transporte e certificado de conclusão para os alunos com frequência regular. As aulas começam em 23 de fevereiro e a formação terá carga horária total de 196 horas.

Os interessados em participar do curso gratuito Oficina dos Sonhos – Design com Metais têm até esta terça-feira (17) para se inscrever pelo site oficial . A iniciativa será realizada em Piracicaba e oferece qualificação profissional para quem deseja aprender a trabalhar com metais, mesmo sem experiência prévia.

A proposta é unir capacitação técnica e estímulo à criatividade. Durante as aulas, os participantes terão contato com desenho técnico, metodologia de projetos, técnicas de soldagem e produção de objetos em metal. Além disso, cada aluno desenvolverá um portfólio autoral ao longo do curso. Ao final da formação, será realizada uma exposição coletiva aberta ao público com os melhores trabalhos produzidos pelos participantes. As peças também poderão ser inscritas em eventos e concursos, ampliando as oportunidades de visibilidade e reconhecimento.

“Ao final do curso, uma exposição coletiva vai mostrar os melhores trabalhos para o público. As peças criadas poderão ser inscritas em eventos e concursos. Além de terem uma oportunidade real de visibilidade e reconhecimento, essas pessoas também poderão desenvolver, ou aprimorar, o senso de trabalho em equipe e gerar possíveis relações profissionais para si mesmas”, afirma Thiago Catelani, coordenador de produção do projeto.

A iniciativa conta com patrocínio da Caterpillar e da Fundação ArcelorMittal, além do apoio da Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (FUMEP) e da Prefeitura de Piracicaba. A realização é do Instituto São Paulo de Arte e Cultura e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

SERVIÇO