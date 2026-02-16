Na manhã desta segunda-feira, brasileiro Lucas Pinheiro Braathen foi desclassificado de sua última prova nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 após sofrer uma queda na primeira descida da disputa de slalom realizada na pista de Bormio. Com o resultado, o atleta encerrou sua participação nesta edição do evento.
Desempenho agressivo termina em desequilíbrio
Especialista em provas técnicas, o esquiador iniciou o percurso em ritmo forte e buscava um tempo competitivo quando perdeu o controle em um trecho decisivo da pista. Pelas regras da competição, quem não completa a primeira descida fica automaticamente fora da sequência da prova.
Clima dificulta atuação dos atletas
A disputa foi marcada por condições meteorológicas adversas, com intensa queda de neve desde a madrugada. A visibilidade reduzida e o acúmulo de gelo tornaram o trajeto mais instável, elevando o número de desclassificações ao longo da competição.
Outros brasileiros também enfrentam dificuldades
Além de Lucas, outros representantes do Brasil tiveram desempenho limitado pela pista escorregadia. Um deles caiu logo no início do percurso, enquanto outro terminou fora do grupo dos 30 melhores por pequena diferença, ficando impedido de avançar à etapa seguinte.
Prova exige precisão extrema
A modalidade disputada oferece margem mínima para erros, com portas próximas e curvas rápidas. Nessas condições, qualquer desequilíbrio tende a ser decisivo, principalmente em situações climáticas desfavoráveis.
Ouro histórico mantém destaque do atleta
Apesar da eliminação, o brasileiro encerra sua participação com resultado expressivo. No fim de semana anterior, ele conquistou a medalha de ouro em outra prova técnica, garantindo ao Brasil o primeiro título olímpico de inverno de sua história.