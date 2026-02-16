Na manhã desta segunda-feira, brasileiro Lucas Pinheiro Braathen foi desclassificado de sua última prova nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 após sofrer uma queda na primeira descida da disputa de slalom realizada na pista de Bormio. Com o resultado, o atleta encerrou sua participação nesta edição do evento.

Desempenho agressivo termina em desequilíbrio

Especialista em provas técnicas, o esquiador iniciou o percurso em ritmo forte e buscava um tempo competitivo quando perdeu o controle em um trecho decisivo da pista. Pelas regras da competição, quem não completa a primeira descida fica automaticamente fora da sequência da prova.

Clima dificulta atuação dos atletas