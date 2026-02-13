Neste sábado (14), a programação conta com Amigos da Banda (itinerante), Bloco Saputeda Mete Marcha, Cordão Mestre Ambrósio, Bloco Amigos da Rua do Porto e Bloco Unidos de Santa Olímpia. No domingo (15), a festa continua com Jazz Band na Rua do Porto, Bloquinho do Primo Luiz, Bloco Afropira (estático), Bloco Pira Pirou e Matinê no Engenho. Na segunda-feira (16), saem o Bloco dos Boçais (estático) e o Bloco do Amor. Já na terça-feira (17), encerrando a programação, acontecem novamente a Jazz Band na Rua do Porto, o Bloco da Ema e a Matinê no Engenho.

O Carnaval 2026 segue com programação intensa em Piracicaba e ainda tem muita folia garantida até terça-feira (17). A festa acontece em diversos pontos tradicionais da cidade, como o Engenho Central, a Rua do Porto e bairros históricos, reunindo blocos itinerantes e estáticos, matinês, marchinhas e apresentações culturais gratuitas.

A Prefeitura de Piracicaba divulgou oficialmente a programação do Carnaval 2026, que ao todo soma mais de 10 dias de eventos gratuitos espalhados pela cidade. “Preparamos uma programação diversa, para agradar os mais variados públicos. Queremos piracicabanos e turistas se divertindo e celebrando esta que é uma das maiores manifestações culturais do Brasil”, destacou a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia. “O Carnaval de 2026 em Piracicaba está imperdível. Serão mais de 10 dias de eventos, todos gratuitos, evidenciando e valorizando as peculiaridades e a história de cada bloco da cidade”, acrescentou o secretário de Cultura, Carlos Beltrame.

Entre os destaques gerais da programação estão o Bloco da Salomé, Bloco do Peixe Frito, Carnaval Inclusivo, Bloco Vila África Kilombo, Maracatu Baque Caipira, Bloco Unidos de Santa Olímpia, Bloco Afropira e Bloco da Ema, além das tradicionais apresentações na Rua do Porto e no Largo dos Pescadores.

O Carnaval conta com apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do Coletivo de Cordões e Blocos de Carnaval de Piracicaba e da Piracerva Associação das Cervejarias Artesanais de Piracicaba. Entre as orientações de segurança estão não aceitar bebidas de desconhecidos, não dirigir após consumir álcool, evitar recipientes de vidro e respeitar as leis de trânsito. A expectativa é de que milhares de pessoas participem da festa, fortalecendo a cultura local e movimentando a economia do município.