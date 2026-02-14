O avanço no uso de medicamentos injetáveis para controle do peso e tratamento do diabetes disparou nos últimos anos no Brasil. Impulsionadas por promessas de emagrecimento acelerado, as chamadas “canetas emagrecedoras” passaram a integrar a rotina de milhares de pessoas. Nesse cenário, médicos começaram a observar um comportamento alimentar preocupante, que ganhou um novo nome: agonorexia.

Condição ligada ao uso inadequado de medicamentos como Wegovy e Mounjaro preocupa especialistas e levanta alerta sobre perda extrema de apetite.

O termo, ainda não reconhecido oficialmente como diagnóstico, vem sendo utilizado para descrever um quadro semelhante à anorexia desencadeado pelo uso de análogos de GLP-1, classe de fármacos presente em medicamentos como Wegovy e Mounjaro. Em vez de apenas modular o apetite, como previsto no tratamento da obesidade, essas substâncias podem, em alguns casos, praticamente eliminar a fome.

Como a agonorexia se manifesta

A principal característica do quadro é a supressão intensa do apetite. O paciente passa a relatar ausência quase completa de vontade de comer, náusea ao se deparar com alimentos e sensação prolongada de estômago cheio. Com o tempo, torna-se comum pular refeições e reduzir drasticamente a ingestão calórica diária.

Além dos impactos físicos, há mudanças comportamentais relevantes. Algumas pessoas começam a evitar eventos sociais que envolvem comida, como almoços em família e confraternizações, o que pode afetar relações pessoais e o bem-estar emocional.