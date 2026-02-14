Um drone radical deixou motoristas e pedestres apreensivos e admirados na região da Rua do Porto, mais próximo da Nova Ponte do Mirante.

Com movimentos acrobáticos e precisos, o pequeno voador vazou a moldura da ponte, deu vários giros no ar e não contente, deu rasantes no Rio Piracicaba embaixo da Ponte Irmãos Rebouças. "Achei que o cara ia perder o Drone na água, chegou muito próximo", disse o garçom Pietro Mendonça,de 23 anos.