Drone radicaliza e vaza Nova Ponte do Mirante em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Marco Casale
As acrobacias do drone chamaram a atenção de populares na Nova Ponte do Mirante
As acrobacias do drone chamaram a atenção de populares na Nova Ponte do Mirante

 Um drone radical deixou motoristas e pedestres apreensivos e admirados na região da Rua do Porto, mais próximo da Nova Ponte do Mirante.

Com movimentos acrobáticos e precisos, o pequeno voador vazou a moldura da ponte, deu vários giros no ar e não contente, deu rasantes no Rio Piracicaba embaixo da Ponte Irmãos Rebouças. "Achei que o cara ia perder o Drone na água, chegou muito próximo", disse o garçom Pietro Mendonça,de 23 anos.

O autor das proezas é Marco Casale, um expert em pilotagem de drones, que vê nos desafios uma grande motivação e alegria para voar. Em geral, ele se diverte e posta no seu canal do YouTube Mac Drones. "Cada obstáculo superado com as manobras radicais é um grande combustível para tentar mais e mais. É um grande barato voar", definiu Marco.

Casale compartilhou com nossa equipe Pira1/Jornal de Piracicaba, alguns trechos do voo radical nas pontes.

