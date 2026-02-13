Piracicaba perdeu nesta sexta-feira (13), vítima de infarto, de acordo com relatos de familiares e amigos, o professor e ex-boxeador campeão Marlon Pedroso, aos 42 anos, filho do falecido e renomado treinador Julio Pedroso. Muito conhecido na cidade e em especial na região do Vila Sônia e no Cecap, ele comandava um projeto social que atendia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Marlon usava o boxe para ensinar disciplina, respeito e foco. Para muitos jovens, o treino era mais do que esporte: era oportunidade de sair das ruas e acreditar em um futuro melhor.