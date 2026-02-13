14 de fevereiro de 2026
LUTO NO ESPORTE

Morre Marlon Pedroso, grande referência do boxe em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Marlon Felipe Pedroso, 42, comandava um brilhante projeto social de boxe para crianças e adolescentes.
Marlon Felipe Pedroso, 42, comandava um brilhante projeto social de boxe para crianças e adolescentes.

  Piracicaba perdeu nesta sexta-feira (13), vítima de infarto, de acordo com relatos de familiares e amigos, o professor e ex-boxeador campeão Marlon Pedroso, aos 42 anos, filho do falecido e renomado treinador Julio Pedroso. Muito conhecido na cidade e em especial na região do Vila Sônia e no Cecap, ele comandava um projeto social que atendia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Marlon usava o boxe para ensinar disciplina, respeito e foco. Para muitos jovens, o treino era mais do que esporte: era oportunidade de sair das ruas e acreditar em um futuro melhor.

Querido por alunos e muitas  famílias, ele era visto como exemplo dentro e fora do ringue. Amigos destacam o comprometimento e a atenção com cada criança atendida.

De acordo com as informações, Marlon sofreu um infarto, foi socorrido estava internado, mas não resistiu. A morte causa forte comoção nas comunidades onde atuava e deixa um vazio no esporte e no trabalho social da cidade.

Marlon sempre foi destaque no boxe de Piracicaba, desde a adolescência, com muitas  conquistas de competições publicadas no Jornal de Piracicaba.

