Com ruas lotadas e blocos reunindo milhares de foliões, o Carnaval também levanta uma dúvida recorrente: comerciantes podem cobrar pelo uso do banheiro? A resposta depende da cidade onde a festa acontece.
A cobrança se tornou comum em períodos de grande movimento, especialmente em regiões com estrutura pública insuficiente. No entanto, a legalidade da prática está diretamente ligada às normas locais e à interpretação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
O que vale em todo o Brasil
Há um ponto que não muda de estado para estado: a proibição da venda casada. O CDC impede que o estabelecimento obrigue o consumidor a comprar um produto ou serviço como condição para utilizar o banheiro.
Exigir consumo mínimo para liberar o sanitário pode ser considerado prática abusiva. O fornecedor não pode impor vantagem excessiva ou constranger o cliente.
Diferenças entre as capitais
A regra específica sobre cobrar ou não pelo uso do banheiro varia conforme a legislação estadual ou municipal.
São Paulo
Na capital paulista, não existe norma que obrigue estabelecimentos privados a oferecer banheiro gratuito a quem não consome. O entendimento predominante é que a cobrança, por si só, não configura irregularidade, desde que não haja imposição de compra.
Rio de Janeiro
No estado do Rio de Janeiro, a situação é diferente. A Rio de Janeiro possui a Lei Estadual nº 6.130/2011, que proíbe a cobrança pelo uso de banheiros em estabelecimentos comerciais. O descumprimento pode resultar em multa e outras sanções administrativas.
Salvador
Em Salvador, não há proibição expressa para a cobrança a não clientes. Assim, aplica-se a regra geral do CDC: consumidores têm direito ao uso, enquanto a cobrança pode ser admitida para quem não realizou consumo, desde que não haja abuso.
Belo Horizonte
Na Belo Horizonte, a legislação municipal garante gratuidade em locais específicos, como repartições públicas e determinados estabelecimentos. Durante o Carnaval, autorizações temporárias podem permitir a cobrança por comerciantes credenciados, respeitando limites legais.
De quem é a responsabilidade pelos banheiros?
Especialistas apontam que a instalação de sanitários em festas públicas é responsabilidade dos organizadores do evento. Transferir integralmente esse encargo aos comerciantes pode gerar desequilíbrio, já que há custos com limpeza, manutenção e segurança.
Se o consumidor entender que houve abuso, pode procurar o Procon da sua cidade para registrar reclamação. A orientação é sempre verificar a legislação local antes de pagar.
Urinar na rua pode dar multa?
Mesmo em meio à folia, urinar em via pública não é permitido. A conduta pode gerar multa administrativa e, dependendo da situação, até enquadramento criminal, como ato obsceno ou dano ao patrimônio.
No Carnaval, conhecer seus direitos é tão importante quanto planejar o roteiro dos blocos. Informação evita prejuízo e garante que a festa termine apenas com boas lembranças.