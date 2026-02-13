Com ruas lotadas e blocos reunindo milhares de foliões, o Carnaval também levanta uma dúvida recorrente: comerciantes podem cobrar pelo uso do banheiro? A resposta depende da cidade onde a festa acontece.

A cobrança se tornou comum em períodos de grande movimento, especialmente em regiões com estrutura pública insuficiente. No entanto, a legalidade da prática está diretamente ligada às normas locais e à interpretação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

VEJA MAIS:

O que vale em todo o Brasil