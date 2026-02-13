Depois de atingir 5,49 metros e extravasar na tarde de quarta-feira (11), o rio Piracicaba apresentou queda gradual e marcou 4 metros às 17h30 desta sexta-feira (13), segundo dados do Sistema de Alertas a Inundações de São Paulo (Saisp). Apesar da redução, o nível ainda permanece acima da cota de alerta (3,71 metros), o que mantém a cidade em estado de atenção.
A elevação do rio ocorreu após chuva intensa que acumulou 41 milímetros em 24 horas, conforme a Defesa Civil. O volume foi suficiente para provocar alagamentos em diferentes regiões do município, especialmente em pontos historicamente vulneráveis.
Interdições e limpeza seguem em andamento
Na avenida Armando de Salles Oliveira, nas proximidades do Clube de Campo, duas faixas ficaram interditadas no sentido Centro–Vila Rezende para serviços de limpeza e retirada de resíduos. O trecho é um dos mais afetados durante cheias do rio.
Outras vias que haviam sido interditadas na quarta-feira (11), como as avenidas Jaime Pereira, Beira Rio e Alidor Pecorari, além da rua São José, já foram liberadas após conclusão dos trabalhos.
A Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos mantém equipes mobilizadas para manutenção asfáltica emergencial em diversos bairros, entre eles Bongue, Bosque dos Lenheiros, Cecap, Higienópolis, Jardim Sônia, Jardim Taiguara, Kobayat Líbano, Mário Dedini, Novo Horizonte, Pauliceia, Piracicamirim, Santa Fé, Santa Rosa, Santa Terezinha, São Jorge, Unileste, Verde, Vila Bessi, Vila Independência, Vila Monteiro e Vila Sônia.
Os serviços seguem também durante o feriado de Carnaval, em caráter emergencial, para garantir melhores condições de tráfego e segurança.
Espaços públicos
O Parque da Rua do Porto foi reaberto na quinta-feira (12), após fechamento preventivo. O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes retomou o atendimento ao público nesta sexta-feira (13), depois de passar por limpeza e manutenção.
O Museu da Água seguiu fechado nesta sexta-feira (13), mas será reaberto ao público neste sábado (14). O espaço foi atingido pela inundação após o rompimento de um canal da empresa Ferroligas. Equipes do Semae realizaram limpeza pesada nas dependências do museu e, após a emissão de laudo da Defesa Civil atestando a estabilidade dos muros do canal, a reabertura foi autorizada. A autarquia também irá apurar as causas do rompimento.
O Horto de Tupi continua fechado devido ao solo encharcado, que pode representar riscos aos visitantes. A reabertura será reavaliada conforme as condições de segurança.
Zona rural também registra danos
As chuvas também impactaram estradas rurais nas regiões de Nova Suíça, Batistada, Pau d’Alhinho, Manduca Coelho, Almeida, Capela de São Sebastião, Jiboinha, Ibituruna, Anhumas, Campestre, Bangé, Pedra Branca, Limoeiro e Morro Preto, além da ponte da estrada PIR-017 (Santa Isabel), ponte da estrada João Berto e estrada do Tanquã.
A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente atua nessas localidades com serviços emergenciais para restabelecer condições seguras de tráfego.
Monitoramento continua
Embora o nível do rio esteja em queda, a Defesa Civil reforça que o monitoramento é contínuo. Em caso de chuvas fortes, a orientação é evitar áreas com histórico de alagamento, como a avenida Armando de Salles Oliveira (entre o Terminal Central de Integração e a avenida Independência), a avenida 31 de Março e o cruzamento das ruas Gomes Carneiro e Santa Cruz.
Em situações de emergência, a população pode acionar: Bombeiros (193), Defesa Civil (199), Guarda Civil (153) e Polícia Militar (190).