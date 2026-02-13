Depois de atingir 5,49 metros e extravasar na tarde de quarta-feira (11), o rio Piracicaba apresentou queda gradual e marcou 4 metros às 17h30 desta sexta-feira (13), segundo dados do Sistema de Alertas a Inundações de São Paulo (Saisp). Apesar da redução, o nível ainda permanece acima da cota de alerta (3,71 metros), o que mantém a cidade em estado de atenção.

A elevação do rio ocorreu após chuva intensa que acumulou 41 milímetros em 24 horas, conforme a Defesa Civil. O volume foi suficiente para provocar alagamentos em diferentes regiões do município, especialmente em pontos historicamente vulneráveis.

Interdições e limpeza seguem em andamento