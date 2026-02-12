13 de fevereiro de 2026
CARNAVAL 2026

Piracicaba terá 15 eventos gratuitos no Carnaval; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação CCS
Bloco do Amor participa da festa na segunda-feira (16).
Bloco do Amor participa da festa na segunda-feira (16).

O fim de semana prolongado de Carnaval em Piracicaba contará com 15 eventos totalmente gratuitos promovidos pela Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Cultura e Turismo. A programação acontece entre sexta-feira (13) e terça-feira (17), reunindo blocos carnavalescos, matinês, cortejos itinerantes e apresentações de jazz em diversos pontos da cidade.

VEJA MAIS:

A festa começa na sexta-feira (13) com o Bloco do Bagaço (bloco estático), das 18h às 21h30, no Engenho Central, Barracão 17. A expectativa é manter o público expressivo registrado desde a abertura oficial do Carnaval, em 30/01. Nos dois primeiros fins de semana, cerca de 12 mil pessoas participaram das atividades.

No sábado (14), a programação começa pela manhã com o grupo Amigos da Banda, que percorrerá corredores comerciais das 9h às 13h, com participações do Palhaço Sossego e da personagem Mona Capivara. Ao longo do dia, quatro blocos animam diferentes regiões, descentralizando a folia.

O domingo (15) terá atrações para todas as idades, com destaque para a Matinê no Engenho e três blocos carnavalescos, além de jazz itinerante na Rua do Porto. Já na segunda (16) e terça-feira (17), a programação segue com blocos tradicionais e o encerramento oficial no Engenho Central.

Ao todo, 16 blocos foram aprovados para integrar o Carnaval de Piracicaba 2026, entre eles Afropira, Baque Caipira, Cordão Mestre Ambrósio, Bloco da Ema, Bloco do Amor, Bloco do Peixe Frito, Bloco Vila África Kilombo e Bloquinho do Primo Luiz.

Segundo o secretário de Cultura, Carlos Beltrame, a proposta é garantir um Carnaval democrático e acessível. “A programação foi pensada para atrair crianças, jovens, adultos e idosos. Temos opções para todos os gostos”, afirmou. A secretária de Turismo, Clarissa Quiararia, destacou o impacto econômico. “O movimento de pessoas contribui para o aumento do consumo no comércio local, abrangendo alimentação, hospedagem e serviços, fomentando a economia do município”, disse.

Com eventos no Engenho Central, Praça da Boyes, Largo dos Pescadores, Estação da Paulista, Casa do Povoador, Santa Olímpia e Rua do Porto, o Carnaval reforça a ocupação dos espaços públicos e valoriza a cultura local.

PROGRAMAÇÃO DETALHADA

SEXTA-FEIRA – 13/02

Bloco do Bagaço (bloco estático)

  • Horário: 18h às 21h30
  • Local: Engenho Central – Barracão 17

SÁBADO – 14/02

Amigos da Banda (itinerante)

  • Horário: 9h às 13h
  • Local: Corredores comerciais
  • Participações: Palhaço Sossego e Mona Capivara

Bloco Saputeda Mete Marcha

  • Horário: 12h às 17h30
  • Concentração e dispersão: Chafariz do Mirante

Cordão Mestre Ambrósio

  • Horário: 14h às 19h30
  • Concentração: Praça da Boyes
  • Dispersão: Largo dos Pescadores

Bloco Amigos da Rua do Porto

  • Horário: 15h às 22h
  • Concentração: Casa do Povoador
  • Dispersão: Largo dos Pescadores

Bloco Unidos de Santa Olímpia

  • Horário: 20h às 1h
  • Concentração: Rua Santa Olímpia, 75
  • Dispersão: Praça Central de Santa Olímpia

DOMINGO – 15/02

Jazz na Rua do Porto (itinerante)

  • Horário: 13h às 15h
  • Atração: DioJazz

Bloquinho do Primo Luiz

  • Horário: 15h às 19h
  • Concentração: Rua Alferes José Caetano, 1170 – Centro
  • Dispersão: Teatro São José

Bloco Afropira (bloco estático)

  • Horário:16h às 22h
  • Local: Rua Cel. João Mendes Pereira de Almeida, 198 – Nova América

Bloco Pira Pirou

  • Horário: 16h às 22h
  • Concentração: Estacionamento da Estação da Paulista
  • Dispersão: Praça José Bonifácio

Matinê no Engenho

  • Horário: 17h às 22h
  • Local: Engenho Central
  • Atrações: GMP Brass Band, Maracangalha e Patricia Ribeiro
  • Participações: Palhaço Sossego, Mona Capivara e Bonecos do Bloco da Ema

SEGUNDA-FEIRA – 16/02

Bloco do Amor

  • Horário: 16h30 às 21h30
  • Concentração: Avenida Beira Rio (em frente ao Museu da Água)
  • Dispersão: Largo dos Pescadores

Bloco dos Boçais (bloco estático)

  • Horário: 17h às 21h
  • Local: Praça da Boyes

TERÇA-FEIRA – 17/02

Jazz na Rua do Porto (itinerante)

  • Horário: 13h às 15h
  • Atração: Máfia do Jazz

Bloco da Ema

  • Horário: 15h às 22h
  • Concentração: Rua Moraes Barros, 176
  • Dispersão: Largo dos Pescadores

Matinê no Engenho

  • Horário: 17h às 22h
  • Local: Engenho Central
  • Atrações: Banda Mississipi, Banda Fina Sintonia e Farofaxé
  • Participações: Palhaço Sossego e Mona Capivara

