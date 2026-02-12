A festa começa na sexta-feira (13) com o Bloco do Bagaço (bloco estático), das 18h às 21h30, no Engenho Central, Barracão 17. A expectativa é manter o público expressivo registrado desde a abertura oficial do Carnaval, em 30/01. Nos dois primeiros fins de semana, cerca de 12 mil pessoas participaram das atividades.

O fim de semana prolongado de Carnaval em Piracicaba contará com 15 eventos totalmente gratuitos promovidos pela Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Cultura e Turismo. A programação acontece entre sexta-feira (13) e terça-feira (17), reunindo blocos carnavalescos, matinês, cortejos itinerantes e apresentações de jazz em diversos pontos da cidade.

No sábado (14), a programação começa pela manhã com o grupo Amigos da Banda, que percorrerá corredores comerciais das 9h às 13h, com participações do Palhaço Sossego e da personagem Mona Capivara. Ao longo do dia, quatro blocos animam diferentes regiões, descentralizando a folia.

O domingo (15) terá atrações para todas as idades, com destaque para a Matinê no Engenho e três blocos carnavalescos, além de jazz itinerante na Rua do Porto. Já na segunda (16) e terça-feira (17), a programação segue com blocos tradicionais e o encerramento oficial no Engenho Central.

Ao todo, 16 blocos foram aprovados para integrar o Carnaval de Piracicaba 2026, entre eles Afropira, Baque Caipira, Cordão Mestre Ambrósio, Bloco da Ema, Bloco do Amor, Bloco do Peixe Frito, Bloco Vila África Kilombo e Bloquinho do Primo Luiz.