O fim de semana prolongado de Carnaval em Piracicaba contará com 15 eventos totalmente gratuitos promovidos pela Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Cultura e Turismo. A programação acontece entre sexta-feira (13) e terça-feira (17), reunindo blocos carnavalescos, matinês, cortejos itinerantes e apresentações de jazz em diversos pontos da cidade.
VEJA MAIS:
- Polêmico 'O Morro dos Ventos Uivantes' estreia nos cinemas
- Exportações crescem 7,5% em Piracicaba, mas saldo é negativo
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
A festa começa na sexta-feira (13) com o Bloco do Bagaço (bloco estático), das 18h às 21h30, no Engenho Central, Barracão 17. A expectativa é manter o público expressivo registrado desde a abertura oficial do Carnaval, em 30/01. Nos dois primeiros fins de semana, cerca de 12 mil pessoas participaram das atividades.
No sábado (14), a programação começa pela manhã com o grupo Amigos da Banda, que percorrerá corredores comerciais das 9h às 13h, com participações do Palhaço Sossego e da personagem Mona Capivara. Ao longo do dia, quatro blocos animam diferentes regiões, descentralizando a folia.
O domingo (15) terá atrações para todas as idades, com destaque para a Matinê no Engenho e três blocos carnavalescos, além de jazz itinerante na Rua do Porto. Já na segunda (16) e terça-feira (17), a programação segue com blocos tradicionais e o encerramento oficial no Engenho Central.
Ao todo, 16 blocos foram aprovados para integrar o Carnaval de Piracicaba 2026, entre eles Afropira, Baque Caipira, Cordão Mestre Ambrósio, Bloco da Ema, Bloco do Amor, Bloco do Peixe Frito, Bloco Vila África Kilombo e Bloquinho do Primo Luiz.
Segundo o secretário de Cultura, Carlos Beltrame, a proposta é garantir um Carnaval democrático e acessível. “A programação foi pensada para atrair crianças, jovens, adultos e idosos. Temos opções para todos os gostos”, afirmou. A secretária de Turismo, Clarissa Quiararia, destacou o impacto econômico. “O movimento de pessoas contribui para o aumento do consumo no comércio local, abrangendo alimentação, hospedagem e serviços, fomentando a economia do município”, disse.
Com eventos no Engenho Central, Praça da Boyes, Largo dos Pescadores, Estação da Paulista, Casa do Povoador, Santa Olímpia e Rua do Porto, o Carnaval reforça a ocupação dos espaços públicos e valoriza a cultura local.
PROGRAMAÇÃO DETALHADA
SEXTA-FEIRA – 13/02
Bloco do Bagaço (bloco estático)
- Horário: 18h às 21h30
- Local: Engenho Central – Barracão 17
SÁBADO – 14/02
Amigos da Banda (itinerante)
- Horário: 9h às 13h
- Local: Corredores comerciais
- Participações: Palhaço Sossego e Mona Capivara
Bloco Saputeda Mete Marcha
- Horário: 12h às 17h30
- Concentração e dispersão: Chafariz do Mirante
Cordão Mestre Ambrósio
- Horário: 14h às 19h30
- Concentração: Praça da Boyes
- Dispersão: Largo dos Pescadores
Bloco Amigos da Rua do Porto
- Horário: 15h às 22h
- Concentração: Casa do Povoador
- Dispersão: Largo dos Pescadores
Bloco Unidos de Santa Olímpia
- Horário: 20h às 1h
- Concentração: Rua Santa Olímpia, 75
- Dispersão: Praça Central de Santa Olímpia
DOMINGO – 15/02
Jazz na Rua do Porto (itinerante)
- Horário: 13h às 15h
- Atração: DioJazz
Bloquinho do Primo Luiz
- Horário: 15h às 19h
- Concentração: Rua Alferes José Caetano, 1170 – Centro
- Dispersão: Teatro São José
Bloco Afropira (bloco estático)
- Horário:16h às 22h
- Local: Rua Cel. João Mendes Pereira de Almeida, 198 – Nova América
Bloco Pira Pirou
- Horário: 16h às 22h
- Concentração: Estacionamento da Estação da Paulista
- Dispersão: Praça José Bonifácio
Matinê no Engenho
- Horário: 17h às 22h
- Local: Engenho Central
- Atrações: GMP Brass Band, Maracangalha e Patricia Ribeiro
- Participações: Palhaço Sossego, Mona Capivara e Bonecos do Bloco da Ema
SEGUNDA-FEIRA – 16/02
Bloco do Amor
- Horário: 16h30 às 21h30
- Concentração: Avenida Beira Rio (em frente ao Museu da Água)
- Dispersão: Largo dos Pescadores
Bloco dos Boçais (bloco estático)
- Horário: 17h às 21h
- Local: Praça da Boyes
TERÇA-FEIRA – 17/02
Jazz na Rua do Porto (itinerante)
- Horário: 13h às 15h
- Atração: Máfia do Jazz
Bloco da Ema
- Horário: 15h às 22h
- Concentração: Rua Moraes Barros, 176
- Dispersão: Largo dos Pescadores
Matinê no Engenho
- Horário: 17h às 22h
- Local: Engenho Central
- Atrações: Banda Mississipi, Banda Fina Sintonia e Farofaxé
- Participações: Palhaço Sossego e Mona Capivara