Moradores da Rua Saldanha Marinho e da Rua Luiz de Queiroz, nas proximidades do Hotel Beira Rio, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do asfalto no local.

Segundo os relatos, há buracos ao longo das duas vias, o que tem dificultado a passagem de veículos. Motoristas informam que precisam reduzir a velocidade e realizar desvios para evitar danos. Em alguns pontos, os buracos ocupam parte considerável da faixa de rolamento.

