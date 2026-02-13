Moradores da Rua Saldanha Marinho e da Rua Luiz de Queiroz, nas proximidades do Hotel Beira Rio, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do asfalto no local.
Segundo os relatos, há buracos ao longo das duas vias, o que tem dificultado a passagem de veículos. Motoristas informam que precisam reduzir a velocidade e realizar desvios para evitar danos. Em alguns pontos, os buracos ocupam parte considerável da faixa de rolamento.
Saiba mais:
Moradores afirmam que o problema não é recente, mas que se agravou após as chuvas registradas nos últimos dias. Com o acúmulo de água, o asfalto cedeu em novos trechos, ampliando as áreas comprometidas.
De acordo com os relatos encaminhados à redação, há preocupação com o risco de acidentes, principalmente em horários de maior movimento. Condutores que não conhecem o trecho podem ser surpreendidos pelas irregularidades na pista.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
- Há algum problema no seu bairro? Clique aqui e envie sua reclamação para a Coluna "ALÔ, PREFEITO!", da Redação.
O que diz a Prefeitura
A reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o serviço de tapa-buraco foi executado hoje, 13/02, no local.