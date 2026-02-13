Moradores do bairro Nova América, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da Avenida Professor Alberto Vollet Sachs, em frente à passagem da ponte sobre o rio Piracicamirim.
Segundo os relatos, o mato alto ocupa parte da via e dificulta a circulação de pedestres no local. A vegetação avança sobre a calçada e sobre áreas próximas ao leito da via, reduzindo o espaço destinado à passagem de quem caminha pelo trecho. De acordo com os moradores, a situação tem sido recorrente e ainda não houve manutenção recente na área.
Os relatos apontam que o problema afeta principalmente pessoas que utilizam o trajeto diariamente para acesso a outros bairros, ao trabalho e a pontos de transporte público. Moradores informam que, em alguns pontos, é necessário caminhar próximo à pista destinada aos veículos devido à falta de espaço na calçada.
Além da vegetação, há registros de postes de iluminação danificados ao longo da avenida. Segundo os moradores, parte das luminárias não está em funcionamento, o que compromete a iluminação pública no período noturno. Eles afirmam que a baixa visibilidade dificulta a circulação e interfere na segurança de quem utiliza o local à noite.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o serviço será executado na próxima semana, a depender das condições climáticas.