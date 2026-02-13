Moradores do bairro Nova América, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da Avenida Professor Alberto Vollet Sachs, em frente à passagem da ponte sobre o rio Piracicamirim.

Segundo os relatos, o mato alto ocupa parte da via e dificulta a circulação de pedestres no local. A vegetação avança sobre a calçada e sobre áreas próximas ao leito da via, reduzindo o espaço destinado à passagem de quem caminha pelo trecho. De acordo com os moradores, a situação tem sido recorrente e ainda não houve manutenção recente na área.

