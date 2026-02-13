O Jornal de Piracicaba recebeu relatos de moradores da Rua do Porto sobre um vazamento de esgoto em frente à rampa do Largo dos Pescadores. Segundo os moradores, o problema ocorre há três dias consecutivos.

Saiba mais:

A redação procurou a Águas do Mirante, concessionária responsável pelo serviço, que informou em nota: “Durante o período de chuvas intensas, a elevada contribuição irregular de água pluvial na rede de esgoto tende a impactar o funcionamento do sistema, que é dimensionado exclusivamente para receber efluentes sanitários. No caso do poço de visita da Rua do Porto, a concessionária atuou de forma colaborativa com caminhões de sucção para reduzir o volume da água de chuva”.