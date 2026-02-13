14 de fevereiro de 2026
PIRACICABA

Vazamento de esgoto mobiliza equipes na Rua do Porto

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Will Baldine/JP
Segundo os moradores, o problema ocorre há três dias consecutivos
O Jornal de Piracicaba recebeu relatos de moradores da Rua do Porto sobre um vazamento de esgoto em frente à rampa do Largo dos Pescadores. Segundo os moradores, o problema ocorre há três dias consecutivos.

A redação procurou a Águas do Mirante, concessionária responsável pelo serviço, que informou em nota: “Durante o período de chuvas intensas, a elevada contribuição irregular de água pluvial na rede de esgoto tende a impactar o funcionamento do sistema, que é dimensionado exclusivamente para receber efluentes sanitários. No caso do poço de visita da Rua do Porto, a concessionária atuou de forma colaborativa com caminhões de sucção para reduzir o volume da água de chuva”.

A equipe de reportagem do JP esteve no local na manhã desta sexta-feira (13) e constatou equipes realizando serviços para o reparo do vazamento.

De acordo com a concessionária, como parte das ações adotadas em alinhamento com a Prefeitura, está sendo instalada uma placa metálica no local. A medida é temporária e tem como objetivo permitir o uso da via pública com segurança e possibilitar o acompanhamento técnico da rede enquanto persistirem as condições registradas.

A empresa informou ainda que, devido à sobrecarga da rede de drenagem — que não integra seu escopo de atuação — e à elevação do nível do rio, os extravasamentos observados em poços de visita apresentam predominância de água de chuva, com contribuição mínima e diluída de esgoto, decorrente da entrada indevida desse volume no sistema.

A concessionária afirmou que realiza de forma contínua a verificação de ligações irregulares de água de chuva na rede de esgoto, com aplicação de testes de fumaça e notificação dos imóveis responsáveis para regularização. Também orienta a população a não descartar lixo na rede de esgoto e a não conectar calhas, ralos ou tubulações de água de chuva à rede coletora, destacando que o funcionamento do sistema depende da colaboração dos usuários.

