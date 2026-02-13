Piracicaba se prepara para iniciar, na próxima terça-feira (17), a 1ª Semana da Cultura Italiana, evento que marca um reencontro da cidade com suas raízes e reforça o sentimento de pertencimento entre descendentes de imigrantes que ajudaram a construir o município. A programação segue até domingo (22), reunindo ações culturais, educativas, simbólicas e gastronômicas.
Organizada pela Società Italiana di Mutuo Soccorso de Piracicaba, em parceria com o vereador Gustavo Pompeo, responsável pela recriação oficial do evento por meio do Projeto de Decreto Legislativo nº 41/2025, a Semana propõe uma ampla mobilização em torno da italianidade local e regional.
A iniciativa busca valorizar a história dos imigrantes que chegaram à região entre o fim do século XIX e o início do século XX, ao mesmo tempo em que projeta ações voltadas às novas gerações de ítalo-descendentes. Entre os objetivos estão o fortalecimento dos laços culturais, o incentivo ao estudo da língua italiana e a criação de pontes com a própria Itália, envolvendo cultura, educação, turismo e desenvolvimento econômico.
Comunidades mantêm tradição viva
A Semana também lança luz sobre bairros que mantêm viva a herança italiana no cotidiano. Em Santana e Santa Olímpia, comunidades formadas majoritariamente por descendentes de famílias trentinas e tirolesas seguem preservando costumes, gastronomia, música, danças e até dialetos herdados dos antepassados.
Em Santana, a tradicional Festa do Vinho, organizada pela Associação de Moradores e pelo Circolo Trentino di Piracicaba, se consolidou como símbolo da identidade local, reunindo apresentações culturais e produção artesanal de vinhos. Já em Santa Olímpia, a Festa da Polenta mobiliza milhares de pessoas em celebrações que combinam fé, culinária típica e dança folclórica, em um trabalho voluntário que atravessa gerações.
As comunidades mantêm ainda intercâmbio cultural com a Associazione Trentini nel Mondo, fortalecendo o vínculo entre Piracicaba e a terra de origem de muitas famílias.
Restauro do Teatro Italiano é eixo central
Outro destaque da mobilização é o projeto de restauro da sede histórica da Società Italiana, que abriga o tradicional Teatro Italiano. Construído no fim do século XIX, o espaço teve papel fundamental na integração entre a cultura italiana e a vida cultural piracicabana ao longo do século XX.
Com projetos técnicos já elaborados e aprovados por meio de mecanismos de incentivo cultural, a entidade intensifica, em 2026, a busca por patrocinadores para viabilizar o início das obras. A preservação do prédio é vista como um legado às futuras gerações e como símbolo da presença italiana no município.
Cultura também à mesa: projeto Amici Italiani
Além das atividades oficiais, a Semana da Cultura Italiana ganha um braço voltado ao cotidiano da cidade com o projeto Amici Italiani. A proposta cria parcerias com restaurantes, cafés e pizzarias, oferecendo pequenos agrados a associados da Società Italiana e seus acompanhantes, mediante identificação.
A iniciativa une cultura e economia local, transformando a italianidade em experiência prática, reforçando vínculos comunitários e incentivando o comércio. Nove estabelecimentos já aderiram ao projeto, e novas parcerias seguem em negociação.
Expectativa para a abertura
Com início marcado para a terça-feira de Carnaval (17), a expectativa dos organizadores é consolidar o evento no calendário oficial do município como um espaço permanente de celebração, reflexão e fortalecimento da identidade ítalo-brasileira em Piracicaba.
Mais do que uma programação cultural, a Semana da Cultura Italiana se apresenta como um movimento coletivo de memória, orgulho das origens e projeção de futuro, unindo gerações em torno de uma herança que segue viva na história e no cotidiano da cidade.