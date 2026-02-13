14 de fevereiro de 2026
Semana da Cultura Italiana começa na terça-feira de Carnaval (17)

A partir de terça-feira (17), Piracicaba celebra suas raízes com a Semana da Cultura Italiana.
Piracicaba se prepara para iniciar, na próxima terça-feira (17), a 1ª Semana da Cultura Italiana, evento que marca um reencontro da cidade com suas raízes e reforça o sentimento de pertencimento entre descendentes de imigrantes que ajudaram a construir o município. A programação segue até domingo (22), reunindo ações culturais, educativas, simbólicas e gastronômicas.

Organizada pela Società Italiana di Mutuo Soccorso de Piracicaba, em parceria com o vereador Gustavo Pompeo, responsável pela recriação oficial do evento por meio do Projeto de Decreto Legislativo nº 41/2025, a Semana propõe uma ampla mobilização em torno da italianidade local e regional.

A iniciativa busca valorizar a história dos imigrantes que chegaram à região entre o fim do século XIX e o início do século XX, ao mesmo tempo em que projeta ações voltadas às novas gerações de ítalo-descendentes. Entre os objetivos estão o fortalecimento dos laços culturais, o incentivo ao estudo da língua italiana e a criação de pontes com a própria Itália, envolvendo cultura, educação, turismo e desenvolvimento econômico.

Comunidades mantêm tradição viva

A Semana também lança luz sobre bairros que mantêm viva a herança italiana no cotidiano. Em Santana e Santa Olímpia, comunidades formadas majoritariamente por descendentes de famílias trentinas e tirolesas seguem preservando costumes, gastronomia, música, danças e até dialetos herdados dos antepassados.

Em Santana, a tradicional Festa do Vinho, organizada pela Associação de Moradores e pelo Circolo Trentino di Piracicaba, se consolidou como símbolo da identidade local, reunindo apresentações culturais e produção artesanal de vinhos. Já em Santa Olímpia, a Festa da Polenta mobiliza milhares de pessoas em celebrações que combinam fé, culinária típica e dança folclórica, em um trabalho voluntário que atravessa gerações.

As comunidades mantêm ainda intercâmbio cultural com a Associazione Trentini nel Mondo, fortalecendo o vínculo entre Piracicaba e a terra de origem de muitas famílias.

Restauro do Teatro Italiano é eixo central

Outro destaque da mobilização é o projeto de restauro da sede histórica da Società Italiana, que abriga o tradicional Teatro Italiano. Construído no fim do século XIX, o espaço teve papel fundamental na integração entre a cultura italiana e a vida cultural piracicabana ao longo do século XX.

Com projetos técnicos já elaborados e aprovados por meio de mecanismos de incentivo cultural, a entidade intensifica, em 2026, a busca por patrocinadores para viabilizar o início das obras. A preservação do prédio é vista como um legado às futuras gerações e como símbolo da presença italiana no município.

Cultura também à mesa: projeto Amici Italiani

Além das atividades oficiais, a Semana da Cultura Italiana ganha um braço voltado ao cotidiano da cidade com o projeto Amici Italiani. A proposta cria parcerias com restaurantes, cafés e pizzarias, oferecendo pequenos agrados a associados da Società Italiana e seus acompanhantes, mediante identificação.

A iniciativa une cultura e economia local, transformando a italianidade em experiência prática, reforçando vínculos comunitários e incentivando o comércio. Nove estabelecimentos já aderiram ao projeto, e novas parcerias seguem em negociação.

Expectativa para a abertura

Com início marcado para a terça-feira de Carnaval (17), a expectativa dos organizadores é consolidar o evento no calendário oficial do município como um espaço permanente de celebração, reflexão e fortalecimento da identidade ítalo-brasileira em Piracicaba.

Mais do que uma programação cultural, a Semana da Cultura Italiana se apresenta como um movimento coletivo de memória, orgulho das origens e projeção de futuro, unindo gerações em torno de uma herança que segue viva na história e no cotidiano da cidade.

