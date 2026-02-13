Piracicaba se prepara para iniciar, na próxima terça-feira (17), a 1ª Semana da Cultura Italiana, evento que marca um reencontro da cidade com suas raízes e reforça o sentimento de pertencimento entre descendentes de imigrantes que ajudaram a construir o município. A programação segue até domingo (22), reunindo ações culturais, educativas, simbólicas e gastronômicas.

Organizada pela Società Italiana di Mutuo Soccorso de Piracicaba, em parceria com o vereador Gustavo Pompeo, responsável pela recriação oficial do evento por meio do Projeto de Decreto Legislativo nº 41/2025, a Semana propõe uma ampla mobilização em torno da italianidade local e regional.

A iniciativa busca valorizar a história dos imigrantes que chegaram à região entre o fim do século XIX e o início do século XX, ao mesmo tempo em que projeta ações voltadas às novas gerações de ítalo-descendentes. Entre os objetivos estão o fortalecimento dos laços culturais, o incentivo ao estudo da língua italiana e a criação de pontes com a própria Itália, envolvendo cultura, educação, turismo e desenvolvimento econômico.