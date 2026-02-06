A celebração da 1ª Semana da Cultura Italiana de Piracicaba, que acontece de 17 a 22 de fevereiro, ganha um reforço especial fora dos palcos e dos espaços culturais. Idealizado pela Società Italiana di Mutuo Soccorso, o projeto Amici Italiani entra em vigor como uma iniciativa voltada a fortalecer os laços de pertencimento entre ítalo-descendentes, unindo cultura, convivência e gastronomia.
Segundo o presidente da Società Italiana, Juliano Dorizotto, o projeto representa um novo impulso no movimento de italianidade no município. “Podemos agora ampliar nosso envolvimento com a cidade de forma prática e bem saborosa, a partir de parcerias com o setor gastronômico”, afirma.
Italianidade vivida no dia a dia
A proposta do Amici Italiani é transformar a identidade cultural em experiência cotidiana. Por meio de parcerias com restaurantes, cafés e pizzarias da cidade, associados da Società Italiana passam a ter acesso a pequenos agrados, como sobremesas, taças de vinho ou chope, para si e um acompanhante.
“Em sua essência, é uma alavanca para animar ainda mais o sentido de pertencimento de uma cultura integrada ao desenvolvimento social de Piracicaba, que gosta muito de se reunir e compartilhar bons momentos diante de uma pasta, uma taça de vinho ou um café. Além de fomentar os negócios”, detalha Dorizotto.
A iniciativa reforça a ideia de que a italianidade vai além da memória histórica, estando presente no convívio social, na mesa e nas relações construídas no dia a dia da cidade.
Parceria que beneficia todos
O funcionamento do projeto é simples: cada estabelecimento credenciado oferece um agrado ao associado e a um acompanhante, mediante a apresentação da carteirinha da Società Italiana e da plaquinha identificadora do Amici Italiani. Em troca, cria-se uma relação de proximidade que tende a fortalecer os negócios a partir do reconhecimento da identidade cultural compartilhada.
Para o diretor administrativo da Società Italiana, Lucas Ballotta, a iniciativa representa um modelo de cooperação entre cultura e economia local. “É um ganha-ganha que compõe um tecido de relações entre os ítalo-descendentes, promovendo não apenas negócios, mas dando uma dimensão prática do conceito de italianidade. O público-alvo gosta desses caprichos e tem preferência pelo estabelecimento em que se considera em casa”, conclui.
Até o momento, nove estabelecimentos da cidade já aderiram ao projeto, e novas parcerias seguem em negociação. Fazem parte da iniciativa:
- Vila Itália (Monte Alegre);
- Mabelle;
- Grupo Giardino;
- Gigi;
- Casaretto;
- Caprichosa Leuven;
- Pizzaria Florença;
- Café Tirol;
- Trattoria di Piero.
Com o Amici Italiani, a Semana da Cultura Italiana amplia seu alcance para além da programação oficial, conectando tradição, identidade cultural e desenvolvimento econômico, e mostrando que a italianidade em Piracicaba segue viva e compartilhada nos encontros do cotidiano.