06 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ITALIANIDADE

Projeto Amici Italiani une cultura e gastronomia em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Bia Xavier/JP
Idealizado pela Società Italiana di Mutuo Soccorso, o projeto Amici Italiani busca fortalecer o sentimento de pertencimento entre ítalo-descendentes.
Idealizado pela Società Italiana di Mutuo Soccorso, o projeto Amici Italiani busca fortalecer o sentimento de pertencimento entre ítalo-descendentes.

A celebração da 1ª Semana da Cultura Italiana de Piracicaba, que acontece de 17 a 22 de fevereiro, ganha um reforço especial fora dos palcos e dos espaços culturais. Idealizado pela Società Italiana di Mutuo Soccorso, o projeto Amici Italiani entra em vigor como uma iniciativa voltada a fortalecer os laços de pertencimento entre ítalo-descendentes, unindo cultura, convivência e gastronomia.

Segundo o presidente da Società Italiana, Juliano Dorizotto, o projeto representa um novo impulso no movimento de italianidade no município. “Podemos agora ampliar nosso envolvimento com a cidade de forma prática e bem saborosa, a partir de parcerias com o setor gastronômico”, afirma.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Italianidade vivida no dia a dia

A proposta do Amici Italiani é transformar a identidade cultural em experiência cotidiana. Por meio de parcerias com restaurantes, cafés e pizzarias da cidade, associados da Società Italiana passam a ter acesso a pequenos agrados, como sobremesas, taças de vinho ou chope, para si e um acompanhante.

“Em sua essência, é uma alavanca para animar ainda mais o sentido de pertencimento de uma cultura integrada ao desenvolvimento social de Piracicaba, que gosta muito de se reunir e compartilhar bons momentos diante de uma pasta, uma taça de vinho ou um café. Além de fomentar os negócios”, detalha Dorizotto.

A iniciativa reforça a ideia de que a italianidade vai além da memória histórica, estando presente no convívio social, na mesa e nas relações construídas no dia a dia da cidade.

Parceria que beneficia todos

O funcionamento do projeto é simples: cada estabelecimento credenciado oferece um agrado ao associado e a um acompanhante, mediante a apresentação da carteirinha da Società Italiana e da plaquinha identificadora do Amici Italiani. Em troca, cria-se uma relação de proximidade que tende a fortalecer os negócios a partir do reconhecimento da identidade cultural compartilhada.

Para o diretor administrativo da Società Italiana, Lucas Ballotta, a iniciativa representa um modelo de cooperação entre cultura e economia local. “É um ganha-ganha que compõe um tecido de relações entre os ítalo-descendentes, promovendo não apenas negócios, mas dando uma dimensão prática do conceito de italianidade. O público-alvo gosta desses caprichos e tem preferência pelo estabelecimento em que se considera em casa”, conclui.

Até o momento, nove estabelecimentos da cidade já aderiram ao projeto, e novas parcerias seguem em negociação. Fazem parte da iniciativa:

  • Vila Itália (Monte Alegre);
  • Mabelle;
  • Grupo Giardino;
  • Gigi;
  • Casaretto;
  • Caprichosa Leuven;
  • Pizzaria Florença;
  • Café Tirol;
  • Trattoria di Piero.

Com o Amici Italiani, a Semana da Cultura Italiana amplia seu alcance para além da programação oficial, conectando tradição, identidade cultural e desenvolvimento econômico, e mostrando que a italianidade em Piracicaba segue viva e compartilhada nos encontros do cotidiano.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários