Segundo o presidente da Società Italiana, Juliano Dorizotto, o projeto representa um novo impulso no movimento de italianidade no município. “Podemos agora ampliar nosso envolvimento com a cidade de forma prática e bem saborosa, a partir de parcerias com o setor gastronômico”, afirma.

A celebração da 1ª Semana da Cultura Italiana de Piracicaba, que acontece de 17 a 22 de fevereiro, ganha um reforço especial fora dos palcos e dos espaços culturais. Idealizado pela Società Italiana di Mutuo Soccorso, o projeto Amici Italiani entra em vigor como uma iniciativa voltada a fortalecer os laços de pertencimento entre ítalo-descendentes, unindo cultura, convivência e gastronomia.

A proposta do Amici Italiani é transformar a identidade cultural em experiência cotidiana. Por meio de parcerias com restaurantes, cafés e pizzarias da cidade, associados da Società Italiana passam a ter acesso a pequenos agrados, como sobremesas, taças de vinho ou chope, para si e um acompanhante.

“Em sua essência, é uma alavanca para animar ainda mais o sentido de pertencimento de uma cultura integrada ao desenvolvimento social de Piracicaba, que gosta muito de se reunir e compartilhar bons momentos diante de uma pasta, uma taça de vinho ou um café. Além de fomentar os negócios”, detalha Dorizotto.

A iniciativa reforça a ideia de que a italianidade vai além da memória histórica, estando presente no convívio social, na mesa e nas relações construídas no dia a dia da cidade.

Parceria que beneficia todos