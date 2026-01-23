Com forte presença de descendentes de famílias trentinas e tirolesas, as duas comunidades se tornaram referência na preservação de costumes, da gastronomia típica, da música, das danças e do uso de dialetos herdados dos antepassados. Esse legado vivo ganha visibilidade especial com a realização da Semana da Cultura Italiana, de 17 a 22 de fevereiro, em Piracicaba.

Em Piracicaba, a cultura italiana não vive apenas na memória ou nos registros históricos. Ela se manifesta no cotidiano de comunidades que seguem cultivando tradições trazidas pelos imigrantes há mais de um século. É o caso dos bairros rurais de Santana e Santa Olímpia, onde a italianidade segue sendo parte essencial da identidade local e se expressa, sobretudo, por meio de festas tradicionais que mobilizam moradores e atraem visitantes.

Em Santana, a Festa do Vinho é um dos principais símbolos dessa tradição. Em 2025, o evento chegou à sua 14ª edição, reunindo moradores e visitantes na praça Bortolo Vitti com apresentações de dança e música italiana, além de pratos típicos da culinária tirolesa. Organizada pela Associação de Moradores de Santana e pelo Circolo Trentino di Piracicaba, a festa se destaca também pela produção local de vinhos, elaborados no próprio bairro, reforçando o vínculo entre cultura, território e identidade.

Já em Santa Olímpia, a tradição se expressa na Festa da Polenta, que em 2025 alcançou a 28ª edição. Totalmente organizada de forma voluntária pelos moradores, a celebração reúne milhares de pessoas ao longo de três dias e tem na polenta a base de um cardápio que remete às origens dos imigrantes. O evento combina gastronomia típica, missas, apresentações de dança folclórica e música ao vivo, envolvendo crianças, jovens e adultos na preservação cultural.

Uma herança que atravessa gerações

Para Vera Negri, moradora de Santana , preservar a história dos antepassados vai além de manter festas no calendário. “É uma questão de vida”, afirma. Segundo ela, o envolvimento coletivo nas celebrações e nas ações culturais fortalece os laços comunitários e mantém vivos os valores herdados dos “nonos”.