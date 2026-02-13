Estudantes que buscam a primeira experiência profissional ou querem fortalecer o currículo têm até a próxima quinta-feira (19) para se inscrever no processo seletivo de estágio da Prefeitura de Piracicaba. A seleção é para formação de cadastro reserva e contempla alunos do ensino médio, técnico e superior, com bolsas que podem chegar a R$ 1.600.
O processo é realizado em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e segue as diretrizes da Lei Federal nº 11.788/08. As inscrições e a prova objetiva devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do CIEE, até as 12h (horário de Brasília) do dia 19/02/2026. O prazo inclui sábados, domingos e feriados.
Para participar, o candidato deve acessar a página do CIEE, clicar em “Filtre sua pesquisa”, selecionar “Status do processo”, escolher a opção “Inscrições abertas” e localizar o edital 01/2026 da Prefeitura de Piracicaba.
Como será a seleção
O processo seletivo será dividido em duas fases. A primeira é uma prova objetiva online com 10 questões de múltipla escolha: cinco de Língua Portuguesa e cinco de Matemática. Os candidatos aprovados seguem para a segunda etapa, que consiste em entrevista presencial na Prefeitura.
Os estagiários selecionados cumprirão jornada de 30 horas semanais. A bolsa-auxílio é de R$ 1.600 mensais para estudantes de nível superior e de R$ 1.000 para alunos do ensino médio e técnico. O auxílio-transporte será concedido por meio de carregamento no cartão individual do estagiário.
Para ser contratado, o estudante precisa ter no mínimo 16 anos completos na data de início do estágio, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (quando aplicável), residir em Piracicaba e não ter estagiado na Prefeitura por período superior a 18 meses.
A iniciativa representa uma porta de entrada para o mercado de trabalho e uma oportunidade de vivenciar a rotina do serviço público. Para muitos jovens, pode ser o primeiro passo rumo à construção da carreira profissional.