Estudantes que buscam a primeira experiência profissional ou querem fortalecer o currículo têm até a próxima quinta-feira (19) para se inscrever no processo seletivo de estágio da Prefeitura de Piracicaba. A seleção é para formação de cadastro reserva e contempla alunos do ensino médio, técnico e superior, com bolsas que podem chegar a R$ 1.600.

O processo é realizado em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e segue as diretrizes da Lei Federal nº 11.788/08. As inscrições e a prova objetiva devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do CIEE, até as 12h (horário de Brasília) do dia 19/02/2026. O prazo inclui sábados, domingos e feriados.