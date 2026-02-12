Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos! Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial.
ESTREIAS
O MORRO DOS VENTOS UIVANTES
Entre as famílias Earnshaw e Linton, nasce um romance intenso e turbulento entre Catherine e Heathcliff, marcado por obsessão e rejeição. A paixão dos dois desencadeia vingança e conflitos que transformam para sempre suas vidas.
UM CABRA BOM DE BOLA
Em um mundo de animais, uma pequena cabra entra para um esporte dominado pelos mais fortes. Determinada, ela quer provar que tamanho não define talento.
CAMINHOS DO CRIME
Uma série de roubos de joias intriga a polícia, que suspeita de cartéis, enquanto um detetive acredita estar diante de um criminoso solitário. Em busca do golpe final, o ladrão segue seu próprio código, até que ele começa a ser desafiado.
THE ROSE: COME BACK TO ME (estreia em 14/02)
O documentário acompanha a ascensão, a pausa e o retorno triunfal da banda, que enfrentou a indústria para retomar a própria carreira.
GHIBLI FEST
O Cine Araújo Piracicaba exibe nas telonas alguns dos maiores sucessos do Studio Ghibli. Confira os títulos:
- A Viagem De Chihiro;
- Meu Amigo Totoro;
- Princesa Mononoke;
- O Castelo No Céu;
- O Reino Dos Gatos;
- Porco Rosso: O Último Herói Romântico;
- Contos De Terramar;
- O Conto Da Princesa Kaguya;
- O Mundo Dos Pequeninos;
- As Memórias De Marnie;
- O Serviço De Entregas Da Kiki;
- Ponyo: Uma Amizade Que Veio Do Mar;
- O Castelo Animado;
- Nausicaä Do Vale Do Vento.
SEGUEM EM CARTAZ
Além das estreias da semana, confira também os filmes que continuam em cartaz e seguem disponíveis no cinema:
- Destruição Final 2;
- (Des)controle;
- O Som da Morte;
- Socorro!;
- A Empregada;
- Zootopia 2;
- Avatar: Fogo e Cinzas;
- O Agente Secreto;
- O Primata;
- O Diário De Pilar Na Amazônia;
- Davi - Nasce Um Rei;
- Tainá E Os Guardiões Da Amazônia - Em Busca Da Flecha Azul;
- Stray Kids: The DominATE Experience;
- D.P.A. 4 - O Fantástico Reino De Ondion.
A pré-venda de ingressos para Pânico 7 já está disponível no site.