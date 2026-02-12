Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos! Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial .

Entre as famílias Earnshaw e Linton, nasce um romance intenso e turbulento entre Catherine e Heathcliff, marcado por obsessão e rejeição. A paixão dos dois desencadeia vingança e conflitos que transformam para sempre suas vidas.

UM CABRA BOM DE BOLA