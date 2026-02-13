A Região de Piracicaba se consolida como polo estratégico da indústria automotiva brasileira com a inauguração da fábrica da Great Wall Motors (GWM) em Iracemápolis. A unidade, instalada na antiga planta da Mercedes-Benz, adquirida em 2021, começa a operar com foco em veículos híbridos e meta de nacionalização de 60% das peças nos próximos três anos.
VEJA MAIS:
- Ladrão esfaqueia homem para roubar celular em Piracicaba
- VÍDEO: Com temporal, Rio Piracicaba deve chegar perto dos 6m
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Expansão industrial e empregos na Região de Piracicaba
A fábrica já emprega cerca de 400 trabalhadores, e a previsão é atingir entre 800 e 1.000 postos diretos até o final de 2026. Além disso, a cadeia de fornecedores locais deve gerar centenas de empregos indiretos. Entre os itens produzidos no Brasil estão pneus, bancos, rodas, vidros, chicotes elétricos e pintura, reduzindo a dependência de importações e fortalecendo a indústria regional.
Produção de híbridos e portfólio diversificado
O primeiro modelo fabricado em Iracemápolis é o SUV híbrido Haval H6, disponível em diferentes versões eletrificadas, com previsão de versão flex ainda em 2026. Também estão programadas para este ano a produção do SUV premium Haval H9, movido a diesel, e da picape média Poer P30, ampliando a presença da GWM em segmentos estratégicos do mercado nacional.
A produção inicial da fábrica deve variar entre 20 mil e 30 mil veículos por ano, podendo alcançar 50 mil unidades nos próximos três anos. A médio prazo, a meta é chegar a 100 mil veículos anuais, acompanhando a crescente demanda por modelos eletrificados.
Mercado de veículos eletrificados em crescimento
O lançamento da planta em Iracemápolis ocorre em um cenário de expansão acelerada dos híbridos e elétricos no Brasil. Em 2025, segundo dados da Fenabrave, as vendas desses veículos cresceram 46,8% em relação a 2024, enquanto o mercado total de veículos avançou apenas 4,1%. Números da ABVE mostraram que marcas chinesas foram responsáveis por mais de 60% das vendas de veículos eletrificados, com destaque para a BYD, líder nos segmentos híbrido e elétrico.
Tecnologia e sustentabilidade
Além da linha de montagem, a GWM investe em um Centro de Engenharia e P&D no Brasil, voltado ao desenvolvimento tecnológico e capacitação profissional. A fábrica também integra o programa federal MoVer, incentivando a produção de veículos de menor impacto ambiental e reforçando a estratégia de mobilidade sustentável da empresa.
Rede comercial e desempenho de vendas
Em 2025, a GWM Brasil emplacou mais de 15 mil veículos, um crescimento de quase 20% em relação ao ano anterior, desempenho bem acima da média do setor. Atualmente, a marca possui mais de 100 concessionárias em mais de 50 cidades e pretende chegar a 130 unidades ainda em 2026, garantindo cobertura nacional via sistema próprio de entrega.
Com produção local, inovação em veículos híbridos e fortalecimento da cadeia produtiva, a GWM coloca a Região de Piracicaba no centro da transformação automotiva brasileira. A presença crescente das montadoras chinesas reforça o potencial do país para se tornar referência global em mobilidade híbrida e elétrica.