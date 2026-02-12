A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o Projeto de Lei 3.278/2021, que institui o chamado Novo Marco Legal do Transporte Público Coletivo Urbano. Com a aprovação da urgência, o texto pode ser analisado diretamente pelo Plenário.

A proposta tem como relator o deputado José Priante (MDB-PA), que apresentou parecer favorável à aprovação. O projeto estabelece diretrizes para o financiamento e a organização do transporte público coletivo nos municípios e estados.

