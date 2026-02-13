Vai chover no Carnaval? Veja como fica o tempo em Piracicaba até terça-feira
Quem vai aproveitar os blocos e eventos do Carnaval 2026 em Piracicaba precisa se preparar para dias de muito calor e possibilidade de pancadas de chuva. A previsão indica máximas entre 30°C e 33°C ao longo do fim de semana e início da próxima semana, com sensação de abafamento típica do verão. As mínimas ficam próximas dos 20°C nas madrugadas.
No sábado (14) e no domingo (15), o tempo deve permanecer predominantemente nublado, mas com forte calor durante a tarde, o que aumenta a sensação térmica nos blocos de rua. Na segunda-feira (16), o sol aparece entre nuvens e mantém as temperaturas elevadas. Já na terça-feira (17), último dia oficial da folia, há previsão de aumento das instabilidades, com possibilidade de tempestades isoladas, principalmente no período da tarde e noite.
- VEJA MAIS:
- Confira a programação do Carnaval 2026 em Piracicaba
- Veja como será o trânsito no carnaval em Piracicaba
- Carnaval não é feriado nacional: veja o que vale para trabalhador
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Há também alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), com previsão de pancadas que podem variar entre 20 e 30 mm por hora, rajadas de vento e risco pontual de alagamentos. A orientação é redobrar a atenção em caso de mudança brusca no tempo.
Para quem vai curtir a festa, a recomendação é manter-se hidratado, usar roupas leves, protetor solar e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes. Também é importante ficar atento às atualizações da previsão, principalmente nos dias com chance de chuva forte.
O cenário é típico de verão: calor durante o dia e possibilidade de pancadas no fim da tarde. A folia deve acontecer, mas com o clima exigindo preparo dos foliões.