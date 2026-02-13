Vai chover no Carnaval? Veja como fica o tempo em Piracicaba até terça-feira

Quem vai aproveitar os blocos e eventos do Carnaval 2026 em Piracicaba precisa se preparar para dias de muito calor e possibilidade de pancadas de chuva. A previsão indica máximas entre 30°C e 33°C ao longo do fim de semana e início da próxima semana, com sensação de abafamento típica do verão. As mínimas ficam próximas dos 20°C nas madrugadas.

No sábado (14) e no domingo (15), o tempo deve permanecer predominantemente nublado, mas com forte calor durante a tarde, o que aumenta a sensação térmica nos blocos de rua. Na segunda-feira (16), o sol aparece entre nuvens e mantém as temperaturas elevadas. Já na terça-feira (17), último dia oficial da folia, há previsão de aumento das instabilidades, com possibilidade de tempestades isoladas, principalmente no período da tarde e noite.