Jean Carlos Rodrigues, de 58 anos, é o homem que foi encontrado morto dentro de casa por uma vizinha nesta terça-feira (10), no bairro Vila Fátima em Piracicaba.
De acordo com as informações, familiares e conhecidos estranharam a ausência de Jean. Uma vizinha decidiu entrar na residência para verificar a situação e acabou tendo uma surpresa desagradável. Ao acessar o imóvel, a mulher encontrou o homem caído ao lado da cama, já sem vida.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram a ser acionadas, juntamente com a Polícia Militar, mas o óbito foi constatado no local. Peritos e a funerária também estiveram na casa, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
O sepultamento aconteceu na manhã de ontem (11). Filhos, demais familiares e amigos se despediram de Jean.