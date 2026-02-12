Jean Carlos Rodrigues, de 58 anos, é o homem que foi encontrado morto dentro de casa por uma vizinha nesta terça-feira (10), no bairro Vila Fátima em Piracicaba.

De acordo com as informações, familiares e conhecidos estranharam a ausência de Jean. Uma vizinha decidiu entrar na residência para verificar a situação e acabou tendo uma surpresa desagradável. Ao acessar o imóvel, a mulher encontrou o homem caído ao lado da cama, já sem vida.