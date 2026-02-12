13 de fevereiro de 2026
CORPO NA CASA

Homem encontrado morto pela vizinha em Piracicaba é Jean Carlos

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Jean Carlos Rodrigues tinha 58 anos.
 Jean Carlos Rodrigues, de 58 anos, é o homem que foi encontrado morto dentro de casa por uma vizinha nesta terça-feira (10), no bairro Vila Fátima em Piracicaba.

De acordo com as informações, familiares e conhecidos estranharam a ausência de Jean. Uma vizinha decidiu entrar na residência para verificar a situação e acabou tendo uma surpresa desagradável. Ao acessar o imóvel, a mulher encontrou o homem caído ao lado da cama, já sem vida.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram a ser acionadas, juntamente com a Polícia Militar, mas o óbito foi constatado no local. Peritos e a funerária também estiveram na casa, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O sepultamento aconteceu na manhã de ontem (11). Filhos, demais familiares e amigos se despediram de Jean.

