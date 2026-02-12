Aos 101 anos, Hafiza Abussafi Ennes voltou à agência do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, para cumprir uma etapa que faz parte da rotina de qualquer motorista: renovar a Carteira Nacional de Habilitação. Após passar por avaliação médica obrigatória, ela recebeu autorização para continuar dirigindo pelos próximos três anos, até completar 104.

O procedimento seguiu os protocolos previstos na legislação de trânsito, incluindo análise por junta médica para verificar as condições físicas e cognitivas da condutora. A liberação ocorreu dentro dos critérios técnicos adotados pelo órgão estadual, sem qualquer excepcionalidade administrativa.

Renovação dentro das regras