A digitalização do processo de habilitação provocou uma mudança sem precedentes no trânsito brasileiro. Em janeiro de 2026, o país registrou 1,7 milhão de novos processos de primeira habilitação, número 360% maior do que o observado no mesmo período do ano anterior.

O avanço está diretamente relacionado à consolidação da plataforma CNH do Brasil, lançada pelo governo federal com a proposta de centralizar todas as etapas da obtenção da Carteira Nacional de Habilitação em um único aplicativo. Desde o início da operação, o sistema já soma cerca de 3 milhões de pedidos e 298,5 mil documentos emitidos.

Aplicativo se torna principal porta de entrada para a CNH