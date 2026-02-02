Motoristas que mantêm o histórico sem infrações estão vivendo uma nova realidade no trânsito brasileiro. Em 2026, mais de 323 mil condutores já conseguiram renovar a CNH de forma automática e sem custo, graças às novas regras voltadas aos chamados bons condutores. A iniciativa vale exclusivamente para o documento digital e representa uma das maiores mudanças recentes no sistema de habilitação.

Além de simplificar o processo, a medida já gerou uma economia estimada em R$ 226 milhões, ao eliminar taxas e exames antes obrigatórios.

Quem pode renovar a CNH automaticamente