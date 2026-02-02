Motoristas que mantêm o histórico sem infrações estão vivendo uma nova realidade no trânsito brasileiro. Em 2026, mais de 323 mil condutores já conseguiram renovar a CNH de forma automática e sem custo, graças às novas regras voltadas aos chamados bons condutores. A iniciativa vale exclusivamente para o documento digital e representa uma das maiores mudanças recentes no sistema de habilitação.
Além de simplificar o processo, a medida já gerou uma economia estimada em R$ 226 milhões, ao eliminar taxas e exames antes obrigatórios.
Quem pode renovar a CNH automaticamente
O benefício é direcionado a motoristas que não cometeram nenhuma infração nos últimos 12 meses e estão cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores. Para esse grupo, a renovação ocorre sem necessidade de comparecimento presencial, exames médicos ou avaliação psicológica.
A atualização do documento é feita diretamente pelo aplicativo oficial da CNH digital, desde que o motorista atenda a todos os critérios exigidos.
Passo a passo para fazer a renovação
O procedimento é simples e totalmente online:
- Ter CNH válida ou próxima do vencimento;
- Não possuir multas registradas no último ano;
- Estar inscrito no cadastro positivo de condutores;
- Utilizar o aplicativo da CNH digital ou plataforma oficial do governo.
Se todas as condições forem atendidas, a renovação ocorre de forma automática, sem cobrança de taxas.
Mudanças na pontuação e validade
As novas regras também alteraram o limite de pontos na carteira. Motoristas sem infração gravíssima podem atingir até 40 pontos em 12 meses. Com uma infração gravíssima, o limite cai para 30 pontos; com duas ou mais, para 20. Para quem exerce atividade remunerada, o teto segue em 40 pontos.
Outro destaque é a ampliação do prazo de validade da CNH, que agora pode chegar a 10 anos para condutores com menos de 50 anos, reduzindo a frequência de renovações.
Onde a renovação automática mais avançou
A adesão é nacional, mas o Sudeste concentra o maior número de renovações, com destaque para São Paulo, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. O Nordeste também aparece com números expressivos, ultrapassando 64 mil motoristas beneficiados. Sul, Centro-Oeste e Norte mantêm crescimento constante.
A maioria dos contemplados está nas categorias B e AB, voltadas a veículos de passeio. As categorias profissionais aparecem em menor número, mas também são impactadas pelas novas regras.
Estados sob fiscalização
Com a ampliação do programa, os Detrans passaram a ser cobrados para aplicar as normas de forma uniforme. Houve ajustes em sistemas digitais, revisão de taxas e adequação de valores de exames, respeitando o teto nacional.
O governo federal informou que continuará monitorando a implementação e poderá aplicar sanções administrativas em estados que não seguirem integralmente as regras.
Um novo modelo de CNH
A renovação automática da CNH digital consolida um modelo que premia o bom comportamento no trânsito, reduz custos e simplifica processos. Para quem dirige sem multas, a carteira de habilitação deixou de ser um problema burocrático, e passou a ser renovada com poucos cliques.