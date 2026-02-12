A abertura da reunião contou com a apresentação de uma retrospectiva das ações desenvolvidas em 2025, conduzida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O balanço destacou resultados alcançados, iniciativas implementadas e aprendizados do período, servindo de base para o planejamento das metas e projetos deste ano. A proposta é articular as entregas já realizadas às demandas atuais do município, ampliando parcerias e novas frentes de atuação ao longo de 2026.

O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Piracicaba (CMCTI) realizou, no dia 2 de fevereiro, sua primeira reunião de 2026, na Inova Acipi. O encontro marcou o início do cronograma anual de atividades e reuniu conselheiros, suplentes e convidados para definir prioridades estratégicas, avaliar avanços e alinhar ações voltadas ao fortalecimento do ecossistema local de inovação.

Entre os temas prioritários esteve a pauta “Piracicaba Território de Inovação” e o avanço na construção do PIN. O instrumento foi apresentado como ferramenta estratégica para organizar agendas, coordenar esforços e dar maior visibilidade às iniciativas de ciência, tecnologia e inovação na cidade. A discussão enfatizou a estruturação do modelo de governança e a integração entre poder público, setor privado, academia e sociedade civil organizada.

Outro ponto de destaque foi a nova gestão do Parque Tecnológico de Piracicaba (PTP). Os conselheiros foram atualizados sobre a legislação aplicável e os encaminhamentos necessários para consolidar a gestão do espaço, reforçando a importância de normas claras e alinhadas aos dispositivos vigentes. Também foi apresentado o processo de formalização do Conselho do Parque Tecnológico.

A reunião abordou ainda os procedimentos de renovação de conselheiros e suplentes, além das regras de participação, incluindo critérios para justificativas de faltas e ausências. A medida busca garantir continuidade, representatividade e maior efetividade nas deliberações do colegiado. Na sequência, foi detalhado o rito para a eleição da nova diretoria do CMCTI, prevista para abril, conforme o Regimento Interno. A iniciativa reforça o compromisso com a governança participativa e com a condução organizada das atividades ao longo do ano.