13 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
INOVAÇÃO LOCAL

Conselho Municipal de CTI inicia agenda 2026 em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
CMCTI inicia 2026 com definição de prioridades e debate sobre governança do Parque Tecnológico e fortalecimento da inovação em Piracicaba.
CMCTI inicia 2026 com definição de prioridades e debate sobre governança do Parque Tecnológico e fortalecimento da inovação em Piracicaba.

O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Piracicaba (CMCTI) realizou, no dia 2 de fevereiro, sua primeira reunião de 2026, na Inova Acipi. O encontro marcou o início do cronograma anual de atividades e reuniu conselheiros, suplentes e convidados para definir prioridades estratégicas, avaliar avanços e alinhar ações voltadas ao fortalecimento do ecossistema local de inovação.

A abertura da reunião contou com a apresentação de uma retrospectiva das ações desenvolvidas em 2025, conduzida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O balanço destacou resultados alcançados, iniciativas implementadas e aprendizados do período, servindo de base para o planejamento das metas e projetos deste ano. A proposta é articular as entregas já realizadas às demandas atuais do município, ampliando parcerias e novas frentes de atuação ao longo de 2026.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Entre os temas prioritários esteve a pauta “Piracicaba Território de Inovação” e o avanço na construção do PIN. O instrumento foi apresentado como ferramenta estratégica para organizar agendas, coordenar esforços e dar maior visibilidade às iniciativas de ciência, tecnologia e inovação na cidade. A discussão enfatizou a estruturação do modelo de governança e a integração entre poder público, setor privado, academia e sociedade civil organizada.

Outro ponto de destaque foi a nova gestão do Parque Tecnológico de Piracicaba (PTP). Os conselheiros foram atualizados sobre a legislação aplicável e os encaminhamentos necessários para consolidar a gestão do espaço, reforçando a importância de normas claras e alinhadas aos dispositivos vigentes. Também foi apresentado o processo de formalização do Conselho do Parque Tecnológico.

A reunião abordou ainda os procedimentos de renovação de conselheiros e suplentes, além das regras de participação, incluindo critérios para justificativas de faltas e ausências. A medida busca garantir continuidade, representatividade e maior efetividade nas deliberações do colegiado. Na sequência, foi detalhado o rito para a eleição da nova diretoria do CMCTI, prevista para abril, conforme o Regimento Interno. A iniciativa reforça o compromisso com a governança participativa e com a condução organizada das atividades ao longo do ano.

Por fim, foram debatidos programas voltados ao desenvolvimento empresarial e ao estímulo à inovação, como o ALI (Agente Local de Inovação) e o PEIEX, em parceria com o Sebrae. As iniciativas ampliam o suporte às empresas do município, fortalecem a competitividade e conectam as demandas do setor produtivo às competências técnicas disponíveis em Piracicaba.

Com a primeira reunião do ano, o CMCTI reafirma seu papel como instância de articulação e planejamento estratégico, direcionando políticas, projetos e parcerias que impulsionem a ciência, a tecnologia e a inovação no município em 2026.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários