Os principais produtos exportados foram máquinas e instrumentos mecânicos, responsáveis por 63,9% do total. Na sequência aparecem ferro e aço (11,4%) e produtos químicos orgânicos (8,9%). Os Estados Unidos lideraram como principal destino das mercadorias, absorvendo 49,8% das vendas. Peru (8,6%) e Argentina (5,3%) completam a lista dos maiores compradores.

A Diretoria Regional do CIESP Piracicaba iniciou 2026 com avanço nas exportações e importações. Em janeiro, as vendas externas da regional, que abrange Piracicaba, Águas de São Pedro, São Pedro, Santa Maria da Serra, Charqueada, Laranjal Paulista, Rio das Pedras e Saltinho, cresceram 7,5% na comparação com o mesmo mês de 2025, passando de US$ 161,2 milhões para US$ 173,4 milhões.

Do lado das importações, a regional registrou alta de 3,6%, totalizando US$ 293,5 milhões, ante US$ 283,2 milhões em janeiro do ano passado. As compras do exterior concentraram-se em máquinas e instrumentos mecânicos (45,7%), equipamentos elétricos (16,8%) e veículos automotores e tratores (11,8%). Entre os principais fornecedores estão Coreia do Sul (32,3%), China (16,8%) e Estados Unidos (16,8%).

Desde a adoção das novas tarifas, em agosto de 2025, o impacto sobre o fluxo exportador tem sido considerado moderado. A expectativa é de intensificação na prospecção de novos mercados ao longo do ano, como estratégia para ampliar a presença internacional da indústria regional.

Apesar do crescimento nas exportações, o volume de importações manteve o saldo comercial negativo em US$ 120,1 milhões no mês. Com o resultado, a regional de Piracicaba ficou na 12ª posição entre as diretorias do CIESP em valores exportados em janeiro. O desempenho da regional contrasta com o cenário estadual: 21 diretorias registraram queda nas exportações e 22 apresentaram retração nas importações no mesmo período.