Após alcançar a marca de 1 milhão de espectadores nos cinemas brasileiros, o filme Anaconda inicia uma nova fase e passa a integrar o catálogo das principais lojas digitais. A produção pode ser alugada ou adquirida em serviços como Apple TV, Amazon Prime Video, Claro TV+, Google Play e Vivo Play, com valores a partir de R$ 39,90.
O longa chama atenção por marcar a estreia de Selton Mello, 53, em uma produção de Hollywood, ampliando a presença do ator brasileiro no mercado internacional.
VEJA MAIS:
- Polêmico 'O Morro dos Ventos Uivantes' estreia nos cinemas
- Piracicaba terá 15 eventos gratuitos no Carnaval; VEJA
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Nova proposta mistura humor, ação e crise existencial
Diferente do clássico lançado nos anos 1990, a nova adaptação aposta em uma abordagem que combina aventura e comédia. A história acompanha um grupo de amigos que, em meio à crise da meia-idade, decide revisitar o passado ao tentar refazer um filme que marcou sua juventude.
A viagem para a floresta, no entanto, rapidamente se transforma em um desafio de sobrevivência. Além de enfrentar cobras gigantes e os perigos da natureza, os personagens também precisam lidar com inseguranças e frustrações acumuladas ao longo da vida.
Direção aposta em releitura contemporânea
Sob o comando de Tom Gormican, conhecido por O Peso do Talento, a produção opta por se distanciar da narrativa original, que focava exclusivamente em exploradores perseguidos por uma serpente monstruosa na Amazônia.
Agora, a trama investe em uma narrativa mais leve e irônica, explorando temas como amadurecimento, amizade e reconexão com o passado, sem abandonar as sequências de ação.
Com nomes como Jack Black e Paul Rudd, ambos de 56 anos, no elenco principal, o filme reforça o tom bem-humorado e amplia o apelo junto ao público que busca entretenimento familiar nas plataformas digitais. Assista ao trailer abaixo: