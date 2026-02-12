O longa chama atenção por marcar a estreia de Selton Mello, 53, em uma produção de Hollywood, ampliando a presença do ator brasileiro no mercado internacional.

Após alcançar a marca de 1 milhão de espectadores nos cinemas brasileiros, o filme Anaconda inicia uma nova fase e passa a integrar o catálogo das principais lojas digitais. A produção pode ser alugada ou adquirida em serviços como Apple TV, Amazon Prime Video, Claro TV+, Google Play e Vivo Play, com valores a partir de R$ 39,90.

Diferente do clássico lançado nos anos 1990, a nova adaptação aposta em uma abordagem que combina aventura e comédia. A história acompanha um grupo de amigos que, em meio à crise da meia-idade, decide revisitar o passado ao tentar refazer um filme que marcou sua juventude.

A viagem para a floresta, no entanto, rapidamente se transforma em um desafio de sobrevivência. Além de enfrentar cobras gigantes e os perigos da natureza, os personagens também precisam lidar com inseguranças e frustrações acumuladas ao longo da vida.

Direção aposta em releitura contemporânea

Sob o comando de Tom Gormican, conhecido por O Peso do Talento, a produção opta por se distanciar da narrativa original, que focava exclusivamente em exploradores perseguidos por uma serpente monstruosa na Amazônia.