Uma proposta apresentada no Senado Federal pode alterar uma das cobranças anuais mais conhecidas pelos proprietários de veículos no Brasil. O Projeto de Lei 310/2026 prevê o fim da cobrança de qualquer taxa, tarifa ou preço público para a emissão do Certificado de Licenciamento Anual (CLA).

A iniciativa, de autoria do senador Cleitinho (Republicanos-MG), também estabelece que o documento seja disponibilizado exclusivamente em formato digital, por meio dos portais oficiais dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) e do Distrito Federal. O proprietário poderá fazer o download e imprimir o certificado, se desejar.

Atualmente, em alguns estados, o valor do licenciamento pode chegar a cerca de R$ 300, dependendo da unidade da federação.