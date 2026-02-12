Na sexta-feira (13), às 19h, o projeto Cineteca exibe o filme Carnaval Atlântida (1952), estrelado por Oscarito e Grande Otelo. A sessão é realizada em parceria com o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) e integra o programa Pontos MIS, que leva obras audiovisuais a cidades do interior paulista.

A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto recebe, neste fim de semana, duas atividades gratuitas que unem cinema brasileiro e cultura local. A programação é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e busca ampliar o acesso da população a ações culturais no Centro da cidade.

Reconhecida como uma das comédias mais marcantes do cinema nacional, a produção mistura humor e sátira ao acompanhar a tentativa de transformar um épico da mitologia grega em filme. O plano, no entanto, é subvertido por personagens inusitados, criando situações leves e carnavalescas que marcaram época na história do audiovisual brasileiro.

Lenda local vira caça ao tesouro

Já no sábado (14), às 15h, o público infantil poderá participar da atividade Caminhos Secretos: Caça ao Tesouro, realizada em parceria com a Fundação Triunfo. Voltada a crianças a partir de 8 anos, a ação não exige inscrição prévia.

A proposta combina recreação, educação patrimonial e conscientização ambiental. Em equipes, os participantes seguem pistas espalhadas pelo espaço da biblioteca enquanto acompanham a história de Inhala Seca, personagem inspirada em lenda piracicabana associada à proteção da natureza. O desafio é desvendar um mistério ancestral e “salvar” a guardiã ambiental, em uma experiência que une aprendizado e diversão.