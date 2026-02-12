A Receita Federal divulgou orientações para contribuintes que tiveram a declaração do Imposto de Renda 2025 retida na malha fiscal, etapa conhecida como “malha fina”.

A retenção ocorre quando a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) apresenta inconsistências identificadas pelo sistema da Receita. Entre os motivos estão divergências de informações, erros no preenchimento ou possível omissão de rendimentos.
A análise é feita por meio do cruzamento de dados declarados pelo contribuinte com informações enviadas por fontes pagadoras, instituições financeiras, operadoras de saúde e outras entidades obrigadas a prestar dados ao Fisco.
Como consultar a situação da declaração
A verificação pode ser realizada no Portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte). O acesso é feito com conta Gov.br. Após entrar no sistema, o contribuinte deve:
- Selecionar a opção “Meu Imposto de Renda” no menu;
- Escolher o ano-calendário correspondente na aba “Processamento”;
- Conferir o status da declaração na área de detalhes.
Entenda os status disponíveis
Ao consultar a declaração, o sistema pode indicar diferentes situações:
- Em Processamento: a declaração foi recebida e aguarda conclusão da análise inicial.
- Em Fila de Restituição: o processamento foi finalizado e não há pendências. O pagamento seguirá o calendário oficial de lotes.
- Com Pendências: foram identificadas inconsistências e a declaração está retida para verificação.
- Em Análise: documentos ou informações enviados pelo contribuinte estão sendo avaliados.
Como regularizar
Quando há pendências, os motivos ficam disponíveis no serviço “Meu Imposto de Renda”, dentro do e-CAC. O contribuinte deve revisar os dados informados e conferir se possui documentos que comprovem as informações declaradas.
Caso identifique erro, é possível enviar uma declaração retificadora pelo próprio sistema, corrigindo os dados e atualizando a situação cadastral.
A Receita orienta que a consulta e eventual correção sejam feitas o quanto antes, para evitar aplicação de multa e atraso na restituição.