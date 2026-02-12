A Receita Federal divulgou orientações para contribuintes que tiveram a declaração do Imposto de Renda 2025 retida na malha fiscal, etapa conhecida como “malha fina”.

Saiba mais:

A retenção ocorre quando a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) apresenta inconsistências identificadas pelo sistema da Receita. Entre os motivos estão divergências de informações, erros no preenchimento ou possível omissão de rendimentos.