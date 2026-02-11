Trabalhadores com rendimento mensal de até R$ 5 mil começarão a receber notificações oficiais sobre alterações relacionadas ao Imposto de Renda. A comunicação tem como foco esclarecer como as atualizações podem refletir nos descontos aplicados diretamente no contracheque.
O envio será feito por meios digitais considerados oficiais: a Caixa Postal do GOV.BR e o WhatsApp, por meio de conta verificada. A proposta é ampliar o acesso à informação e evitar dúvidas sobre possíveis variações no valor líquido do salário.
Orientação é conferir a folha de pagamento
A recomendação é que o trabalhador verifique atentamente o próximo contracheque. Caso identifique diferenças ou tenha questionamentos sobre o valor descontado, deve procurar o setor responsável da empresa para esclarecimentos.
A medida também busca reduzir atendimentos presenciais e concentrar a orientação nos canais digitais.
Comunicação é gratuita e pode ser confirmada
As mensagens não exigem cadastro prévio nem qualquer tipo de pagamento. O cidadão pode confirmar a autenticidade acessando sua conta no gov.br. Também é possível optar por continuar, ou não, recebendo comunicações oficiais do Governo Federal.
A Receita Federal reforça que não solicita informações pessoais, como CPF, endereço ou dados bancários, por WhatsApp. Também não envia links externos nem cobra taxas. O selo de verificação da conta e o recebimento pela Caixa Postal do GOV.BR são indicativos de que o contato é legítimo.
Mudanças fazem parte de atualização tributária
As notificações integram um conjunto de ajustes na política tributária que envolve diferentes faixas de renda. Segundo o governo, as alterações buscam atualizar regras e manter o equilíbrio fiscal, ao mesmo tempo em que ampliam a transparência sobre descontos que impactam diretamente o orçamento dos trabalhadores.
A orientação é acompanhar os canais oficiais e manter atenção redobrada a mensagens suspeitas.