Trabalhadores com rendimento mensal de até R$ 5 mil começarão a receber notificações oficiais sobre alterações relacionadas ao Imposto de Renda. A comunicação tem como foco esclarecer como as atualizações podem refletir nos descontos aplicados diretamente no contracheque.

O envio será feito por meios digitais considerados oficiais: a Caixa Postal do GOV.BR e o WhatsApp, por meio de conta verificada. A proposta é ampliar o acesso à informação e evitar dúvidas sobre possíveis variações no valor líquido do salário.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Orientação é conferir a folha de pagamento