Motoristas que passam pela Avenida Armando de Salles, no Centro de Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da via.

Segundo os relatos, ao longo de dois quarteirões, próximos aos números 1481 e 1447, vários buracos surgiram no asfalto, o que tem dificultado a utilização da avenida. Condutores informam que precisam reduzir a velocidade e desviar dos pontos danificados para evitar prejuízos aos veículos.