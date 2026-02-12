12 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba

ALÔ, PREFEITO!

Motoristas relatam buracos na Av. Armando de Salles em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
Condutores informam que precisam reduzir a velocidade e desviar dos pontos danificados para evitar prejuízos aos veículos
Motoristas que passam pela Avenida Armando de Salles, no Centro de Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da via.

Saiba Mais:

Segundo os relatos, ao longo de dois quarteirões, próximos aos números 1481 e 1447, vários buracos surgiram no asfalto, o que tem dificultado a utilização da avenida. Condutores informam que precisam reduzir a velocidade e desviar dos pontos danificados para evitar prejuízos aos veículos.

De acordo com os motoristas, em decorrência das chuvas constantes, os buracos vêm aumentando e gerando transtornos no local. A água acumulada em alguns trechos também encobre as falhas no pavimento, o que, segundo os relatos, aumenta o risco de danos.

Ainda conforme os condutores, a situação tem provocado lentidão no tráfego, principalmente em horários de maior movimento. Motoristas de transporte por aplicativo e entregadores afirmam que o problema impacta o tempo de deslocamento e a rotina de trabalho.

O que diz a Prefeitura

A redação do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o serviço de manutenção foi iniciada quinta-feira, 11/02.

