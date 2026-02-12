Um novo relatório elaborado por peritos forenses independentes voltou a levantar dúvidas sobre a morte de Kurt Cobain, vocalista da banda Nirvana. O cantor foi encontrado morto em 5 de abril de 1994, em Seattle, aos 27 anos, e o caso foi oficialmente classificado como suicídio.

Quase três décadas depois, uma equipe de especialistas afirma ter identificado inconsistências na autópsia e na cena da morte. Segundo os pesquisadores, há indícios de que Cobain poderia ter sido forçado a consumir uma dose excessiva de heroína antes de ser baleado, levantando a hipótese de homicídio encenado.

Entre os pontos citados estão a ausência de sangue na mão que segurava a espingarda, a organização do kit de drogas encontrado no local e possíveis sinais de danos causados por privação de oxigênio algo que, segundo os autores do novo relatório, seria mais compatível com overdose do que com morte imediata por arma de fogo.