ALERTA

Museu da Água e Rua do Porto são fechados em Piracicaba

Por Gabriele C. Sanches |
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Piracicaba
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (Semae) informou que, devido às fortes chuvas e ao extravasamento do Rio Piracicaba, o Museu da Água precisou ser fechado temporariamente.
Segundo a autarquia, nesta quinta-feira (12), equipes iniciam os trabalhos de limpeza e avaliação das condições estruturais do espaço. A reabertura acontecerá assim que o local apresentar segurança para receber visitantes.

Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (Semae) informou que, devido às fortes chuvas e ao extravasamento do Rio Piracicaba, o Museu da Água precisou ser fechado temporariamente.

Segundo a autarquia, nesta quinta-feira (12), equipes iniciam os trabalhos de limpeza e avaliação das condições estruturais do espaço. A reabertura acontecerá assim que o local apresentar segurança para receber visitantes.

Parque da Rua do Porto também permanece fechado

A Prefeitura de Piracicaba comunicou que o Parque da Rua do Porto foi fechado ainda na noite de quarta-feira (11), após orientação da Defesa Civil, em razão das chuvas intensas registradas ao longo do dia e da elevação do nível do rio.

O fechamento ocorreu antes do horário habitual como medida preventiva para garantir a segurança dos frequentadores.

Uma nova vistoria será realizada nesta quinta-feira (12) para avaliar as condições do parque e definir quando o espaço poderá ser reaberto ao público.

A orientação é que a população evite áreas próximas ao rio até que a situação esteja normalizada e acompanhe os canais oficiais para novas atualizações.

