Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (Semae) informou que, devido às fortes chuvas e ao extravasamento do Rio Piracicaba, o Museu da Água precisou ser fechado temporariamente.
Segundo a autarquia, nesta quinta-feira (12), equipes iniciam os trabalhos de limpeza e avaliação das condições estruturais do espaço. A reabertura acontecerá assim que o local apresentar segurança para receber visitantes.
- VEJA MAIS:
- XV é atropelado no 1º tempo e perde de 3 a 0 do São José em casa
- R$ 3 bilhões em jogo: o que pode mudar no Rio Piracicaba
- Dono de mercado é preso com 400 kg de alimentos impróprios
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Parque da Rua do Porto também permanece fechado
A Prefeitura de Piracicaba comunicou que o Parque da Rua do Porto foi fechado ainda na noite de quarta-feira (11), após orientação da Defesa Civil, em razão das chuvas intensas registradas ao longo do dia e da elevação do nível do rio.
O fechamento ocorreu antes do horário habitual como medida preventiva para garantir a segurança dos frequentadores.
Uma nova vistoria será realizada nesta quinta-feira (12) para avaliar as condições do parque e definir quando o espaço poderá ser reaberto ao público.
A orientação é que a população evite áreas próximas ao rio até que a situação esteja normalizada e acompanhe os canais oficiais para novas atualizações.