Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (Semae) informou que, devido às fortes chuvas e ao extravasamento do Rio Piracicaba, o Museu da Água precisou ser fechado temporariamente.

Segundo a autarquia, nesta quinta-feira (12), equipes iniciam os trabalhos de limpeza e avaliação das condições estruturais do espaço. A reabertura acontecerá assim que o local apresentar segurança para receber visitantes.

Parque da Rua do Porto também permanece fechado