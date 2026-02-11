Dois ônibus ficaram ilhados na Av. Independência, em frente ao Teatro Municipal Dr. Losso Netto, durante o temporal que atinge Piracicaba desde as 18h desta quarta-feira (11). O bloqueio dificulta o trânsito e causa transtornos para motoristas e pedestres.

A forte chuva também elevou o nível do rio Piracicaba, que está em estado de extravasamento e deve se aproximar de 6 metros nas próximas horas, aumentando o risco de alagamentos em diversos bairros da cidade.