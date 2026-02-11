12 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

MUITA CHUVA

VÍDEO: Temporal deixa 2 ônibus ilhados na Av. Independência; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
Tempo de leitura: 1 min
Foto: Will Baldine/JP
Dois ônibus ficaram ilhados na Av. Independência, em frente ao Teatro Municipal Dr. Losso Netto.
Dois ônibus ficaram ilhados na Av. Independência, em frente ao Teatro Municipal Dr. Losso Netto, durante o temporal que atinge Piracicaba desde as 18h desta quarta-feira (11). O bloqueio dificulta o trânsito e causa transtornos para motoristas e pedestres.

VEJA MAIS:

A forte chuva também elevou o nível do rio Piracicaba, que está em estado de extravasamento e deve se aproximar de 6 metros nas próximas horas, aumentando o risco de alagamentos em diversos bairros da cidade.

A prefeitura orienta que a população evite áreas de risco, siga as instruções das autoridades e acompanhe os alertas meteorológicos. A reportagem segue acompanhando os impactos da chuva em Piracicaba.

