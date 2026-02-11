O nível do Rio Piracicaba tem chamado a atenção dos moradores da cidade. De acordo com medições recentes, o rio ultrapassou a marca dos 5 metros.

O aumento no volume de água ocorre após as chuvas registradas nos últimos dias em Piracicaba. O acúmulo elevou o nível do rio e provocou pontos de extravasamento.