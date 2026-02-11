11 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

MAJESTOSO

VÍDEO: Rio Piracicaba extravasa e chama atenção da cidade

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
O acúmulo elevou o nível do rio e provocou pontos de extravasamento
O acúmulo elevou o nível do rio e provocou pontos de extravasamento

O nível do Rio Piracicaba tem chamado a atenção dos moradores da cidade. De acordo com medições recentes, o rio ultrapassou a marca dos 5 metros.

O aumento no volume de água ocorre após as chuvas registradas nos últimos dias em Piracicaba. O acúmulo elevou o nível do rio e provocou pontos de extravasamento.

Em razão da cheia, parte da avenida Alidor Percorari foi interditada. A interdição ocorreu após a água atingir a via, o que levou à adoção de medidas por parte das autoridades para garantir a segurança de motoristas e pedestres.

A orientação é para que a população acompanhe as atualizações dos órgãos responsáveis e evite áreas próximas ao leito do rio enquanto o nível permanecer elevado.

