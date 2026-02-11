O nível do Rio Piracicaba tem chamado a atenção dos moradores da cidade. De acordo com medições recentes, o rio ultrapassou a marca dos 5 metros.
O aumento no volume de água ocorre após as chuvas registradas nos últimos dias em Piracicaba. O acúmulo elevou o nível do rio e provocou pontos de extravasamento.
Em razão da cheia, parte da avenida Alidor Percorari foi interditada. A interdição ocorreu após a água atingir a via, o que levou à adoção de medidas por parte das autoridades para garantir a segurança de motoristas e pedestres.
A orientação é para que a população acompanhe as atualizações dos órgãos responsáveis e evite áreas próximas ao leito do rio enquanto o nível permanecer elevado.