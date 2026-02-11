Desde o início de 2026, instituições financeiras passaram a repassar à Receita Federal informações consolidadas sobre a movimentação bancária de pessoas físicas e jurídicas. O compartilhamento ocorre por meio do sistema e-Financeira e tem como objetivo principal cruzar dados financeiros com as declarações de Imposto de Renda.
A medida não significa cobrança automática de tributos nem análise individual de cada transação. O monitoramento ocorre com base em valores totais mensais informados pelas instituições.
VEJA MAIS:
- IR: Governo notifica quem recebe até R$ 5 mil; ENTENDA
- VÍDEO: Rio Piracicaba extravasa e chama atenção da cidade
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Quais valores entram no radar
O envio de dados acontece quando a movimentação mensal atinge determinados patamares:
- Pessoas físicas: total de créditos ou débitos igual ou superior a R$ 5 mil no mês;
- Pessoas jurídicas: movimentações a partir de R$ 15 mil mensais.
A Receita recebe apenas os valores globais de entradas e saídas, sem detalhamento de operações específicas, transferências via Pix ou identificação de quem enviou ou recebeu cada quantia.
O que pode despertar alerta
O principal foco do cruzamento está nas entradas de recursos. Quando os valores creditados em conta não condizem com a renda declarada ou não possuem origem comprovada, o sistema pode gerar inconsistências.
Entre os indícios que costumam chamar a atenção estão:
- Depósitos frequentes sem justificativa formal;
- Diferença significativa entre movimentação e rendimentos declarados;
- Uso da conta pessoal para movimentar receitas da empresa;
- Incompatibilidade entre faturamento e regime tributário adotado.
Caso sejam identificadas divergências, o contribuinte pode ser intimado a apresentar documentos que comprovem a origem dos valores. Na ausência de comprovação, podem ser aplicados impostos, multas e juros.
Mistura de contas exige cuidado
Um erro recorrente entre micro e pequenos empreendedores é utilizar a conta do CPF para transações do CNPJ. Essa prática dificulta o controle financeiro e pode gerar inconsistências no cruzamento de dados.
A separação clara entre finanças pessoais e empresariais é uma das principais recomendações para reduzir riscos fiscais.
O que não é irregularidade
Circulam nas redes sociais informações de que qualquer movimentação bancária seria automaticamente tributada, especialmente via Pix. A Receita esclarece que não existe imposto sobre Pix nem fiscalização individual de cada transferência.
Valores recebidos a título de empréstimo, venda de bens, reembolso ou transferências entre contas próprias não são considerados renda tributável, desde que haja documentação que comprove a operação.
Como evitar problemas com o Fisco
A orientação é manter organização financeira, guardar comprovantes e declarar corretamente todos os rendimentos. O cruzamento eletrônico de dados tornou o sistema mais eficiente, o que aumenta a importância de transparência e coerência nas informações prestadas.
Acompanhar eventuais mudanças nas regras fiscais também é fundamental para evitar surpresas e permanecer em conformidade com a Receita Federal.