Desde o início de 2026, instituições financeiras passaram a repassar à Receita Federal informações consolidadas sobre a movimentação bancária de pessoas físicas e jurídicas. O compartilhamento ocorre por meio do sistema e-Financeira e tem como objetivo principal cruzar dados financeiros com as declarações de Imposto de Renda.

A medida não significa cobrança automática de tributos nem análise individual de cada transação. O monitoramento ocorre com base em valores totais mensais informados pelas instituições.

Quais valores entram no radar