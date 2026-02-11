Quem pretende viajar para fora do Brasil precisa redobrar a atenção com a documentação. A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) passou a ser exigida para embarques internacionais, substituindo o antigo Registro Geral (RG), que deixou de ser aceito nessas situações.

A mudança faz parte do processo de unificação da identificação civil no país, que estabelece o CPF como número único nacional. Com isso, a CIN se torna o principal documento de identificação do brasileiro, inclusive em viagens ao exterior.

Em quais países a CIN é válida?