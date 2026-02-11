Quem pretende viajar para fora do Brasil precisa redobrar a atenção com a documentação. A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) passou a ser exigida para embarques internacionais, substituindo o antigo Registro Geral (RG), que deixou de ser aceito nessas situações.
A mudança faz parte do processo de unificação da identificação civil no país, que estabelece o CPF como número único nacional. Com isso, a CIN se torna o principal documento de identificação do brasileiro, inclusive em viagens ao exterior.
Em quais países a CIN é válida?
A nova identidade segue padrões internacionais de segurança e possui código de leitura semelhante ao utilizado em passaportes. Isso permite sua aceitação em países que mantêm acordo de circulação com o Brasil, como os integrantes do Mercosul.
Entre os destinos estão Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Nesses casos, o documento pode substituir o passaporte, desde que esteja dentro do prazo de validade.
RG antigo ainda pode ser usado?
Para voos internacionais, não. O RG antigo não atende mais às exigências. Já em viagens nacionais, outros documentos oficiais com foto continuam válidos, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A substituição obrigatória diz respeito especificamente ao modelo anterior do RG em embarques para fora do país.
Como solicitar a nova identidade
A primeira via da CIN é gratuita. O pedido pode ser feito por meio da plataforma Gov.br, desde que o cidadão tenha conta nível prata ou ouro. Após a solicitação, pode ser necessário comparecer presencialmente para coleta de foto e validação de dados.
O andamento do processo é acompanhado por protocolo digital gerado no sistema. Embora a exigência para viagens internacionais já esteja em vigor, o prazo nacional para substituição do RG antigo vai até 2032.
Versão digital e prazo de validade
A nova Carteira de Identidade Nacional também está disponível em formato digital no aplicativo Gov.br, o que permite apresentação pelo celular.
O documento possui prazo de validade variável conforme a idade:
- De 0 a 12 anos: validade de 5 anos;
- De 12 a 60 anos: validade de 10 anos;
- Acima de 60 anos: validade indeterminada.
Além disso, a versão digital pode reunir outros registros, como número da CNH e do NIS, desde que comprovada a titularidade.
O que fazer antes de viajar
Antes de emitir passagens internacionais, é recomendável verificar se o documento já está no novo modelo e dentro do prazo de validade. A ausência da CIN pode impedir o embarque.
A atualização busca reforçar a segurança, padronizar dados e reduzir fraudes, mas exige atenção dos viajantes para evitar transtornos na hora de cruzar fronteiras.