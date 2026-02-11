A discussão sobre o fim da escala 6x1 ganha força no Congresso em 2026, mas ocorre em um cenário de baixa produtividade. Dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) apontam que o Brasil ocupa a 94ª colocação entre 184 países e territórios analisados.

O levantamento considera o PIB dividido pelo total de horas trabalhadas, com valores ajustados por Paridade de Poder de Compra (PPC). O resultado mostra que o trabalhador brasileiro gera, em média, US$ 21,17 por hora trabalhada.

O desempenho coloca o país atrás de vizinhos sul-americanos. No Uruguai, a produtividade chega a US$ 38,00 por hora. Chile (US$ 34,39) e Argentina (US$ 33,81) também superam o índice brasileiro.