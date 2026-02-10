No Palácio do Planalto, a pauta é acompanhada de perto pelo governo federal. A expectativa é que o tema seja mencionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante os atos do 1º de Maio, Dia do Trabalhador.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), avalia a possibilidade de levar ao plenário ainda em maio a proposta que trata do fim da escala de trabalho 6x1, segundo relatos de interlocutores.

Está prevista para quinta-feira (12) uma reunião entre Hugo Motta, o presidente Lula e ministros do governo para discutir o andamento da proposta no Congresso Nacional. Enquanto o Executivo defende a aprovação por meio de um projeto de lei com pedido de urgência, a Câmara dos Deputados trabalha com a possibilidade de alteração da regra por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

Em encontro realizado anteriormente, Hugo Motta e líderes partidários definiram que o texto deverá ser concluído na comissão especial até o fim de abril. Parlamentares da oposição, no entanto, afirmam que o debate precisa de mais tempo antes do envio da matéria ao plenário.

Integrantes do governo avaliam que pode não haver número suficiente de votos para aprovar uma PEC. Também há preocupação com o prazo de tramitação, já que esse tipo de proposta exige dois turnos de votação em cada Casa legislativa, o que pode dificultar a aprovação antes das eleições de outubro.